Elezioni USA: tutti i presidenti repubblicani

In 117 anni di storia americana, il periodo che va dall’inizio del XX secolo a oggi, repubblicani e democratici si sono alternati in modo piuttosto equilibrato gli anni al potere alla Casa Bianca.

I presidenti repubblicani sono stati decisamente più numerosi, 12 contro gli 8 appartenenti al partito Democratico. Tuttavia andando a guardare il numero di elezioni vinte il confronto si fa decisamente più equilibrato: 14 mandati a favore dei Democratici contro i 16 conquistati dai repubblicani.

In totale, la storia americana recente si è divisa in 64 anni sotto il governo del Gop e in 56 sotto il governo dei democratici.

Salta subito all’occhio come, in corrispondenza delle due guerre mondiali, alla Casa Bianca ci fossero due presidenti democratici, rispettivamente Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt. In tempi più recenti, tuttavia, anche i presidenti Repubblicani hanno legato il loro nome alla scelta di intraprendere conflitti bellici. Ad esempio, George Bush senior e George W. Bush junior, rispettivamente nelle campagne militari della prima e della seconda guerra del Golfo; oppure, nel 1955, va ricordato l’avvio delle operazioni belliche in Vietnam, avvenuto durante la presidenza di Dwight Eisenhower.

Di seguito la lista dei presidenti americani appartenenti al partito Repubblicano dal 1900 fino a oggi.