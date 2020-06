Elezioni USA: tutti i presidenti democratici

A partire dal XX secolo, il confronto fra democratici e repubblicani per la conquista della Casa Bianca è stato piuttosto equilibrato: i presidenti del partito conservatore sono stati più numerosi, 12 contro gli 8 eletti dai democratici, ma le elezioni vinte sono state appena due in più (16 contro 14).

In alcuni dei momenti più importanti della storia americana e mondiale sono stati proprio i presidenti democratici a ritrovarsi al potere. A partire dalle due guerre mondiali, durante le quali, rispettivamente, Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt (in foto) decisero di abbandonare la neutralità e di intervenire, in entrambi i casi, al fianco di Inghilterra e Francia.

Al primo è attribuito un importante sforzo nella costruzione di un nuovo ordine pacifico e rispettoso dell’autodeterminazione dei popoli (tramite i celebri “14 punti di Wilson”) al secondo un’importante ruolo in termini di politica economica (il “new deal” che introdusse un nuovo paradigma al modello capitalistico durante gli anni Trenta) nonché il contributo al nuovo ordine mondiale delineato nelle conferenze di Bretton Woods (focalizzata sulla materia economica) e Jalta (imperniata sugli equilibri geopolitici fra i due blocchi vincitori della guerra).

Difficile, poi, non collegare il nome di Harry Truman, subentrato alla Casa Bianca in seguito alla morte di Roosevelt, al lancio delle bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, che mostrarono al mondo il potenziale bellico raggiunto dagli Stati Uniti.

Se si parla di sforzi per la pace, alcuni fra i presidenti democratici hanno svolto un ruolo di primo piano nella mediazione dello storico conflitto israelo-palestinese: dapprima Jimmy Carter, fautore degli accordi di Camp David nel 1978, per poi arrivare a Bill Clinton, senza molto successo, cercò un’intesa fra il leader israeliano Barak con il capo politico dell’Olp, Yasser Arafat. Si lega, infine, al partito Democratico, la prima presidenza mai conquistata da un afroamericano: Barack Obama.

Di seguito, la lista dei presidenti democratici che hanno seduto presso lo Studio Ovale dal 1900 a oggi.