Elezioni Usa, Lutnick (Cantor Fitzgerald): Harris “ucciderà letteralmente” le imprese americane

Le elezioni presidenziali Usa sono dietro l’angolo e gli economisti e personalità del mondo finanziario si schierano a favore di Donald Trump o di Kamala Harris. Tra questi Howard Lutnick, amministratore delegato della società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald, che non usa giri di parole e afferma come la Harris “ucciderà letteralmente” le imprese americane.

Lutnick a favore di Trump: ecco perché

In un’intervista esclusiva a “Mornings with Maria” di FOX Business Lutnick sostiene il programma economico dell’ex presidente Trump rispetto a quello della vicepresidente Kamala Harris.

“Abbasserà il costo dell’energia e ridurrà le tasse sulle imprese, il che significa che costruiranno fabbriche qui e riporteranno l’agricoltura. I dazi proteggeranno i nostri agricoltori. La produzione darà lavoro alla nostra gente e l’energia ridurrà i nostri costi”, ha detto Lutnick alla conduttrice Maria Bartiromo. “Abbiamo petrolio, abbiamo terreni agricoli e abbiamo persone incredibili che possono fare il nostro lavoro”, ha continuato. “E noi li stiamo uccidendo sostenendo la Cina e non imponendo tariffe. Deve finire, e Donald Trump è l’unica persona che parla di questa cosa”.

Il ceo ha espresso il suo sostegno ai dazi del 60% proposti da Trump sulle merci cinesi e a una tariffa universale del 10% su tutte le importazioni, ma soprattutto si è espresso contro il programma fiscale proposto da Harris. Tra le politiche elencate sul sito web di Harris figurano la quadruplicazione della tassa sui riacquisti di azioni, l’imposizione di una tassa “minima” del 25% sulle famiglie più ricche e l’aumento dal 20% al 28% delle imposte sulle plusvalenze e sui dividendi per le famiglie che guadagnano più di 1 milione di dollari.

Kamala Harris parla di una tassa sulle transazioni finanziarie, che letteralmente impone una tassa sulla capacità delle aziende Usa di raccogliere fondi. Immaginate di farlo. È una follia. Ma quello che sembra è un buon modo per fare soldi: ehi, scambiamo meno azioni e mettiamo una tassa su di esse. Ma ciò che accade è che ostacola le aziende a raccogliere denaro per costruirsi. È così che si stronca la crescita economica”.

L’eminente imprenditore ha fatto l’esempio di un’azienda sanitaria in fase di avvio con una valutazione di 200 milioni di dollari che, in base alla tassa sulle plusvalenze non realizzate del 25% prevista da Harris, dovrebbe al governo 50 milioni di dollari.

“Ucciderete letteralmente il settore dei capitali di rischio. Ucciderete letteralmente il settore dell’innovazione in America. Senza capitale di rischio, niente Amazon, niente Google, niente Microsoft, milioni di dipendenti spariti. Perché? Perché non fanno altro che guardare i soldi di Elon Musk e vogliono impossessarsene. ‘Guarda, ha delle plusvalenze non realizzate’”, ha spiegato Lutnick. “Non si può dire che si sta cercando di innovare quando si sta cercando di distruggere l’innovazione in America. Ed è quello che lei sta cercando di fare”.

L’imprenditore inoltre ha elogiato i risultati fiscali della prima amministrazione Trump.

“Il salvataggio chiave dell’America nel Covid è stato che Donald Trump ha abbassato l’aliquota fiscale sulle imprese, così tutte le aziende americane che hanno fatto soldi all’estero, che li hanno lasciati all’estero perché non volevano pagare le tasse, ora possono riportarli indietro. E ha riportato trilioni di dollari. E questo è stato straordinario per l’America”.

Il programma fiscale di Kamala Harris

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha annunciato un paniere di proposte economiche volte a ridurre il costo della vita per gli americani della classe media e bassa e a rilanciare l’economia in generale utilizzando incentivi fiscali e altre agevolazioni.

Alcune delle sue idee si basano sulle attività incompiute dell’agenda economica del Presidente Joe Biden, ma ne ampliano la portata e le dimensioni.

Harris ha promesso nuovi crediti d’imposta per stimolare una maggiore produzione nazionale e investire in settori che “definiranno il prossimo secolo”, tra cui la biomanifattura, l’aerospazio, l’intelligenza artificiale, il calcolo quantistico e la blockchain, l’energia nucleare avanzata e le batterie.

La candidata democratica alla Casa Bianca ha inoltre dichiarato che offrirà incentivi fiscali per l’espansione di “buoni posti di lavoro sindacali” nelle comunità industriali tradizionali del ferro, dell’acciaio, del carbone e di altri settori anche se non sono stati resi noti i dettagli sull’entità e la portata degli incentivi e degli investimenti. Harris ha annunciato inoltre nuovi investimenti nella ricerca tecnologica di base degli Stati Uniti, attraverso la National Science Foundation, i Laboratori Nazionali del Dipartimento dell’Energia e altre istituzioni.

Infine Harris ha proposto di aumentare l’aliquota fiscale sulle imprese al 28%, ribaltando parzialmente la legge fiscale del 2017 dell’ex presidente e rivale repubblicano Donald Trump, che ha ridotto le aliquote fiscali sulle imprese al 21% dal 35%.