Elezioni Usa: Barack e Michelle Obama a fianco di Kamala Harris

Barack e Michelle Obama hanno cercato per due volte di impedire a Donald Trump di diventare presidente. Hanno fallito nel 2016, ma hanno avuto successo nel 2020. Con due discorsi tenuti alla Convention nazionale democratica, hanno lanciato il loro terzo tentativo, sostenendo Kamala Harris alla corsa alla presidenza degli Stati Uniti d’America.

L’intento dei due coniugi, ex inquilini della Casa Bianca, è attingere alla coalizione multietnica e multigenerazionale che ha votato due volte per lo stesso Barack Obama, raggiungendo allo stesso tempo nuovi elettori che si sono uniti alla loro schiera otto anni dopo che il 44° presidente ha lasciato la carica.

Obama contro Trump: “Non abbiamo bisogno di altri anni di caos e spacconate”

“Mi sento fiducioso perché questa convention è sempre stata piuttosto buona con i ragazzi dai nomi buffi che credono in un Paese in cui tutto è possibile”, ha detto l’ex presidente, presentando Harris come una persona che ha trascorso la sua vita ‘cercando di dare alle persone le stesse possibilità che l’America ha dato a lei’. E a proposito di Trump, Obama ha aggiunto:

“Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di spacconate e caos. Abbiamo visto quel film – e sappiamo tutti che il seguito di solito è peggiore”.

Parlando prima di lui, Michelle Obama ha detto alla convention che le elezioni offrono alla nazione la “possibilità di sconfiggere i demoni della paura, della divisione e dell’odio che ci hanno consumato”. Ha criticato Trump e lo ha dipinto come una persona che porterebbe la nazione indietro, prevedendo che le elezioni assumeranno toni sgradevoli per quanto riguarda la razza.

“Donald Trump ha fatto tutto ciò che era in suo potere per cercare di far sì che la gente avesse paura di noi”, ha detto, con un apparente riferimento alle false affermazioni di Trump secondo cui Barack Obama non sarebbe nato negli Stati Uniti.

Durante il suo discorso, Barack Obama ha elogiato la decisione di Biden di ritirarsi, inquadrandola come un presidente che “mette da parte le proprie ambizioni per il bene del Paese”. Negli ultimi quattro anni la coppia è rimasta in gran parte sullo sfondo della scena politica del paese. Dopo l’uscita di Biden dalla campagna presidenziale per il 2024 a luglio, i due sono rimasti inizialmente in silenzio, aspettando che il resto del partito si coalizzasse dietro Harris prima di rendere pubblico il loro appoggio. Valerie Jarrett, ex consigliere senior e amica di lunga data della famiglia Obama, ha detto che l’ex presidente non voleva mettere il pollice sù mentre il partito decideva cosa fare.

Obama e Kamala Harris: rapporto di amicizia lungo vent’anni

La vicepresidente e Barack Obama sono amici da 20 anni, da quando si sono incontrati mentre lui era candidato al Senato, secondo una persona vicina ai due. In seguito è stata una delle prime sostenitrici della sua campagna presidenziale del 2008.

Obama, 63 anni, e Harris, 59 anni, sono rimasti in contatto dal 2020, con Obama che offre consigli alla candidata alla Casa Bianca. Si è impegnato a sostenere la campagna di Harris con consigli politici o strategici, raccolta di fondi e viaggi. Anche l’ex first lady ha un profondo rapporto di amicizia e di stima con Kamala Harris e più volte ha dichiarato di sostenere il vicepresidente “incondizionatamente”.