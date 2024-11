Elezioni USA: aperte le urne, chi ha votato. Affluenza record per il voto anticipato

Aperti alle 5 ora locale in alcuni seggi della costa Est i primi seggi elettorali che hanno dato il via all’Election Day negli Stati Uniti. I primi seggi chiuderanno all’1 di notte italiana in sei Stati, tra cui quello chiave della Georgia per arrivare all’ultimo voto in Alaska, dove le urne chiuderanno alle 7 italiane.

Elezioni Usa: quanti hanno già votato

Le elezioni americane sono in corso in tutto il Paese e finora più di 80 milioni di persone hanno votato in anticipo, secondo il laboratorio elettorale dell’università della Florida. In molti Stati, la spinta a votare prima del giorno delle elezioni, per posta o di persona, ha portato a un’ondata di voto anticipato senza precedenti.

Più di 97.000 persone hanno votato nel primo giorno di voto anticipato del Wisconsin – un livello di affluenza “senza precedenti”, ha scritto il commissario elettorale dello Stato, Ann Jacobs, su X. Il 15 ottobre, primo giorno di voto anticipato in Georgia, lo Stato ha “frantumato i record”, secondo il segretario di Stato, Brad Raffensperger.

Al 23 ottobre, più di 1,9 milioni di persone avevano votato di persona o per posta. Nella Carolina del Nord, devastata dall’uragano Helene poche settimane prima, più di 353.000 elettori si sono presentati per votare in anticipo il 18 ottobre – un altro record statale. Al 23 ottobre, più di 1,7 milioni di persone avevano votato alle elezioni.

Che cos’è il voto anticipato?

Gli Stati – ad eccezione del Mississippi, del New Hampshire e dell’Alabama – offrono a tutti gli elettori l’opportunità di votare di persona in un seggio elettorale prima del giorno delle elezioni, secondo la National Conference of State Legislatures. In questi luoghi, gli elettori registrati possono recarsi al proprio seggio elettorale entro l’orario previsto per il voto anticipato e votare in anticipo. La maggior parte degli Stati inizia a contare le schede il giorno delle elezioni, mentre alcuni richiedono ai funzionari di attendere la chiusura dei seggi per iniziare il conteggio.

Alcuni Stati offrono una versione del voto anticipato chiamata “voto assente di persona”, in cui l’elettore può ottenere e presentare una scheda assente di persona presso un seggio elettorale prima del giorno delle elezioni.

Cos’è il voto assente

La maggior parte degli Stati consente una forma di voto assente, in cui l’elettore richiede una scheda in anticipo, che poi gli viene inviata per posta per essere compilata e restituita per posta. Alcune giurisdizioni offrono agli elettori la possibilità di restituire le schede assenteiste in una cassetta di sicurezza. Quattordici Stati richiedono una motivazione per gli elettori che vogliono votare per posta, ad esempio una malattia o un problema di orari di lavoro. La legge federale impone agli Stati di inviare le schede per le assenze agli elettori militari e a quelli che si trovano all’estero.

Gli Stati regolano il “trattamento” e il conteggio delle schede per i votanti assenti; la maggior parte consente ai funzionari di trattare immediatamente le schede, il che in genere comporta la verifica della firma sulla scheda con la firma dell’elettore al momento della registrazione al voto. Altri Stati richiedono ai funzionari di aspettare fino al giorno delle elezioni per iniziare l’elaborazione delle schede, il che può rallentare il rilascio dei risultati elettorali.

Il voto per corrispondenza è considerato estremamente sicuro negli Stati Uniti e i casi di frode nel voto per corrispondenza sono estremamente rari. Sebbene i brogli nel voto per corrispondenza siano estremamente rari, i funzionari elettorali degli States hanno espresso preoccupazione per i ritardi postali che potrebbero far sì che le schede degli elettori idonei arrivino agli uffici elettorali dopo la scadenza del termine per il conteggio delle schede.