Elezioni Anasf, le liste dei candidati al congresso di Napoli

In vista del Congresso nazionale di Napoli che si terrà dal 17 al 19 novembre per eleggere i nuovi organi associativi il Comitato Esecutivo dell’Anasf ha deliberato all’unanimità le liste degli aventi diritto di voto e la regolarità dei programmi e delle liste dei candidati per le elezioni dei delegati.

Come da proposta del Comitato Elettorale, il Comitato Esecutivo Anasf ha ammesso con riserva la candidatura di Marco Deroma, socio Anasf che il Collegio dei Probiviri ha sottoposto a sospensione cautelare dall’Associazione.

Di seguito le liste e le persone di riferimento:

Lista 1

Nome lista: Insieme per Crescere

Candidati: 138

Nomi dei riferimenti per informazioni: Luigi Conte, Ferruccio Riva, Luigi Antonio Criscione

Lista 2

Nome lista: Professione Ruolo Associazione

Candidati: 42

Nome di riferimento per informazioni: Alma Foti

Lista 3

Nome lista: Tradizione Innovazione

Candidati: 100

Nomi dei riferimenti per informazioni: Elisabetta Trombatore, Luca Ghidini

Lista 4

Nome lista: Il tempo della consulenza

Candidati: 36

Nomi dei riferimenti per informazioni: Marco Deroma, Fabrizio Alessandrini, Teresa Calabrese

I programmi e gli elenchi delle liste sono disponibili sul sito Anasf.