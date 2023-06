Con un forte focus sulla forza pervasiva e dirompente della tecnologia anche in un settore come quello della consulenza finanziaria, si apre la marcia d’avvicinamento all’Efpa Meeting 2023 che si terrà 12 e 13 ottobre a Firenze. L’evento, di cui Wall Street Italia è media partner, avrà il titolo “A.I. Alternative Intelligence. Ritorno al futuro del Consulente Finanziario”. Vediamo tutti i dettagli nell’analisi.

I dettagli sull’evento

In particolare, è da poco stata annunciata l’apertura delle iscrizioni alla 14^ edizione del Meeting di Efpa Italia. L’appuntamento per tutti i professionisti del risparmio, certificati e non, con l’evento annuale della Fondazione affiliata della European Financial Planning Association™ (EFPA), il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione dei Financial Advisors e dei Financial Planners, si svolgerà anche quest’anno nella città di Firenze, il 12 e 13 ottobre, nel Complesso Congressuale di Villa Vittoria.

I temi trattati

Il tema centrale dell’evento sarà la tecnologia, come spiega d’altronde eloquentemente anche il titolo “A.I. Alternative Intelligence. Ritorno al futuro del Consulente Finanziario”. Il richiamo è all’intelligenza artificiale che sta fortemente cambiando il mondo del lavoro e che potrà offrire, con tutti gli altri supporti tecnologici esistenti, un aiuto importante anche ai consulenti finanziari. La due giorni sarà un’importante occasione per fare un’ampia riflessione sullo stato della professione, anche alla luce di un momento storico in cui si è chiamati ad affrontare nuove sfide e a confrontarsi con un mondo in continua evoluzione.