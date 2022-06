È ufficiale, dopo due anni di emergenza pandemica il 6 e 7 ottobre ritorna in presenza Efpa Italia Meeting, l’appuntamento annuale sull’evoluzione della consulenza organizzato da Efpa Italia. L’evento si terrà nella splendida cornice storico-artistica della città di Firenze, all’interno degli spazi del Palazzo dei Congressi – Villa Vittoria. Ad annunciarlo è la stessa associazione con una nota.

“Meta-verso il nuovo rinascimento: l’evoluzione della Consulenza Finanziaria” intende – con riferimento anche alla città sede del meeting – sottendere una similitudine con la nuova fase di cambiamento che sta attraversando il settore nello scenario macro attuale. Affrontare le sfide di tutti i giorni in un’ottica di rinnovamento è ciò che attende tutti coloro che svolgono l’attività di consulenza e pianificazione del risparmio e degli investimenti, tematica che svilupperemo nelle varie sessioni didattico-formative con il coinvolgimento di qualificati esponenti del settore, oltre che di aziende partner.

Il presidente di Efpa Italia, Marco Deroma, commenta così l’imminente Efpa Italia Meeting: “Anche quest’anno abbiamo voluto proporre un tema di rilevante attualità. Gli scenari sono in continua evoluzione, il passaggio a un nuovo modello di servizio di consulenza, non solo sotto il profilo digitale, ha implicazioni significative per gli operatori del settore. Il professionista deve “cavalcare” il cambiamento, da intendersi certamente come aggiornamento professionale in senso stretto, ma anche con l’accezione di innovazione e quindi foriera di nuove opportunità per il professionista stesso”.

Sottolinea poi Nicola Ardente, vicepresidente Efpa Italia: “L’evoluzione del ruolo del consulente finanziario è un argomento di grande interesse per il settore del risparmio. Allo stato attuale vi sono però diversi ed importanti interrogativi sul modo in cui i professionisti debbano reinterpretare la propria attività di consulenza. Efpa Italia coerentemente con la propria mission e con l’obiettivo di essere sempre un “passo avanti” per intercettare le necessità del mercato al servizio dei professionisti che vogliono investire nella loro continua crescita, si sta adoperando per l’allestimento di una due giorni di approfondimento, dialogo e confronto sul tema. L’evento è aperto sia ai certificati che ai non certificati; il proposito della Fondazione è quello di coinvolgere tutti coloro che sono interessati ad una formazione di qualità per costruire competenze di valore”.