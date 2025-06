Efpa Italia Meeting: “Market timing vs time in the market” il titolo dell’edizione 2025

Il 2 e 3 ottobre a Firenze, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, torna l’appuntamento annuale dell’Efpa Italia Meeting per una due giorni di aggiornamento, dialogo e confronto con asset manager ed esperti del settore.

Il titolo dell’edizione 2025 è “Market timing vs time in the market – Il tempo giusto, il ritmo per le nuove generazioni” e ruota intorno a un tema ricorrente quando si parla di investimenti: provare a “battere il mercato” ritenendo di poterne anticipare i movimenti, ovvero restare investiti nel lungo periodo beneficiando della crescita complessiva del mercato, riducendo l’impatto della volatilità a breve termine sfruttando il processo di capitalizzazione.

«In un contesto macro economico di precario equilibrio, tra segnali di stabilizzazione e allo stesso tempo persistenti fragilità, la scelta tra market timing e time in the market assume un significato ancora più rilevante per le nuove generazioni di investitori: digitali, costantemente connesse, con accesso a una mole crescente di informazioni, ma al tempo stesso esposte a decisioni impulsive e influenzate dai trend del momento», ha evidenziato il presidente di Efpa Italia Nicola Ardente.

«Partendo dai grandi temi che stanno ridisegnando il futuro della consulenza finanziaria – cambiamenti demografici, trasformazioni tecnologiche, dinamiche sociali in rapido mutamento – porremo l’accento sul ruolo strategico del tempo come leva per la remunerazione del capitale: il tempo non come scommessa, ma un alleato su cui costruire nel lungo periodo, con metodo e lungimiranza, una solidità finanziaria».

Come da tradizione l’Efpa Italia Meeting si propone di esplorare le competenze utili per interpretare i cambiamenti in atto nella consulenza finanziaria e valutare prospetticamente i trend che ridefiniranno il futuro della professione.

La fondazione è al lavoro insieme ai partner per declinare i temi chiave della due giorni all’interno del consueto format di tavole rotonde, seminari, workshop. Il programma e i relatori saranno aggiornati sul sito della Fondazione. Ugualmente, tutte le informazioni utili per iscriversi al Meeting sono disponibili su www.efpa-italia.it