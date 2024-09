EFPA Italia Meeting 2024: il calendario della due giorni di Firenze

Si scaldano i motori per l‘EFPA Italia Meeting 2024, che si terrà giovedì 3 e venerdì 4 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze e di cui Wall Street Italia è media partner.

Al centro della due giorni di seminari, dibattiti e workshop, la finanza comportamentale, e – nello specifico – le opportunità della Behavioral Finance nel bagaglio conoscitivo di un professionista del risparmio qualificato, alla luce del contesto di mercato in continuo mutamento e del suo impatto sul percepito del cliente.

«Il nostro intento è quello di sensibilizzare ancora una volta i professionisti su come l’aggiornamento continuo nel settore della gestione dei patrimoni faccia realmente la differenza nella relazione con il cliente, anche per le competenze ritenute “più tradizionali” come la finanza comportamentale, specialmente in un contesto di cambiamenti repentini come quello attuale. Come nostra abitudine proveremo ad intercettare le possibili evoluzioni della professione, ponendo al centro della scena conoscenza e competenze quali chiavi fondamentali per prepararsi alle sfide future, per provare ad andare oltre “quello che si vede”, come suggerisce l’incipit del titolo di questa edizione» ha chiarito il vicepresidente di EFPA Italia Nicola Ardente.

EFPA Italia Meeting 2024: il programma delle due giornate

“WYSIATI. Finanza tra realtà e profezia” è il titolo scelto per la manifestazione ideata e organizzata dalla Fondazione affiliata alla European Financial Planning Association™ (EFPA), il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione dei Financial Advisors e dei Financial Planners.

Nel seminario di apertura, dopo l’inaugurazione dei lavori che sarà accompagnata dall’esibizione dell’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale, si inizierà con l’analisi del tema. I relatori del seminario saranno Ruggero Bertelli – membro del comitato scientifico di Efpa Italia, professore all’università di Siena e Giorgio De Rita – segretario generale del Censis.

Il dibattito sarà diretto da Leopoldo Gasbarro, direttore responsabile di Wall Street Italia. Nella mattina del primo giorno, inoltre, i partecipanti potranno assistere agli “Active Learning”, sessioni formative ristrette, tenute da Capital Group, Intermonte e Quantalys, che guideranno i presenti tra strategie di investimento e grandi temi globali.

Il secondo seminario di giovedì 3, condotto sempre da Leopoldo Gasbarro, analizzerà, invece, l’applicazione delle logiche strategiche della consulenza alla realtà imprenditoriale tramite la testimonianza di Maurizio Marinella, “patron” del famoso marchio di lusso di cravatte.

Sullo sfondo i workshop dei main partner, che affronteranno durante la due giorni temi di stringente attualità, a livello macro e finanziario, di asset allocation e di strategie d’investimento. Gli interventi di BlackRock, J.P. Morgan, Fidelity, Goldman Sachs, Pictet AM e Flossbach von Storch verranno introdotti da un’analisi tecnica a cura di un membro del Comitato Scientifico di Efpa Italia, ripetendo una formula introdotta lo scorso anno e accolta con ampio favore da tutti i partecipanti al Meeting.

Venerdì 4 ottobre sarà la volta dell’intervento di Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), per una riflessione su “Sostenibilità: quo vadis?”. Con lui sul palco nelle vesti di moderatore Sergio Luciano, direttore di Economy.

Nella stessa giornata, nel seminario “Finanza comportamentale: dalla teoria alla pratica” saranno presentati da Nicola Ronchetti, Ceo di Finer Finance Explorer, i risultati di un’indagine, condotta tra consulenti finanziari, professionisti bancari e investitori, sulla conoscenza e l’applicazione dei principi della finanza comportamentale, che forniranno lo spunto per un dialogo con Enrico Maria Cervellati, founder di EMC³ Solution, sulla concreta applicazione della finanza comportamentale nella relazione risparmiatore-professionista, confrontando la situazione del mercato italiano rispetto ai più recenti studi internazionali.

In programma anche lo speech del presidente di EFPA Europe Emanuele Carluccio che illustrerà le iniziative su cui si focalizzerà l’attività dell’Associazione in un momento in cui il settore della consulenza procede sempre più verso la richiesta di una conoscenza specialistica di alto livello, in linea con le evoluzioni del mercato.

La parte finale della manifestazione vedrà l’intervento di esponenti di alcune delle più importanti istituzioni del settore che commenteranno le conclusioni emerse dalla ricerca e tireranno le fila dei messaggi chiave della due giorni, ricollegandosi anche alle stimolanti considerazioni che Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia cognitiva dell’università Ca’ Foscari di Venezia, porterà alla platea del Meeting nell’intervista video realizzata da Leopoldo Gasbarro.