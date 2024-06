Efpa Italia Meeting 2024, aperte le iscrizioni all’evento di Firenze

Efpa Italia scalda i motori per il meeting annuale di Firenze che si svolgerà giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. In questi giorni hanno preso il via le iscrizioni per partecipare alla quindicesima edizione dell’evento che ogni anno riunisce i professioni del risparmio, certificati e non, in una due giorni di aggiornamento, approfondimento e confronto con i principali attori del settore.

Per poter accogliere al meglio i partecipanti e gli ospiti, quest’anno il Meeting si terrà negli spazi del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, di recente ristrutturazione, provvisto di un’ampia area espositiva e del nuovissimo auditorium Zubin Mehta che ospiterà le sessioni formative in programma.

Il titolo di questa edizione è “WYSIATI. Finanza tra realtà e profezia”, un evento che si propone di stimolare il dibattito sul tema della finanza comportamentale, con il concetto “What You See Is All There Is”, teorizzato dal premio Nobel per l’economia 2002 Daniel Kahneman, leit motiv della manifestazione, che come di consueto sarà declinato durante la due giorni in tavole rotonde, seminari, workshop, oltre agli Active Learning introduttivi della mattinata di giovedì 3 ottobre.

«Nell’attuale contesto in cui digitalizzazione e intelligenza artificiale acquistano sempre più spazio, il consulente deve saper farsi guida attraverso le conoscenze tecniche e relazionali per orientare l’investitore tra i cambiamenti e le rivoluzioni in atto. Il modo in cui le informazioni sono presentate condiziona, infatti, il percepito dell’investitore e l’errata percezione della realtà potrebbe portarlo a decisioni sbagliate che minano il suo futuro. Ecco che l’aspetto psicologico nell’approccio con la clientela e la valutazione critica di tutte le informazioni disponibili da parte del consulente, diventano elementi imprescindibili per condurre l’investitore a scelte più razionali e consapevoli nel raggiungimento dei propri obiettivi. Al Meeting proporremo quindi una riflessione sulle opportunità della finanza comportamentale» ha evidenziato il Presidente di Efpa Italia Marco Deroma.

Il programma e i relatori saranno aggiornati sul sito della Fondazione. Anche le informazioni circa le modalità di partecipazione sono su www.efpa-italia.it