L’eclettica geometria di Issey Miyake

Il quadrato – forma decisa e razionale – ispira la collezione autunno-inverno 2023/24 di Issey Miyake, presentata al Théatre du Châtelet di Parigi

A cura di Margherita Calabi

Rendez-vous a Parigi. Nella Ville Lumière, Issey Miyake presenta The Square and Beyond, la collezione autunno-inverno 2023/24 che si lascia ispirare – come suggerisce il nome – da questa forma decisa, razionale, e con tecnologie innovative sviluppa capi dalle forme sorprendenti. Il risultato? Un’estetica non convenzionale, sorprendente, ma allo stesso tempo incisiva ed elegante.

Lo show, sul palcoscenico del Théatre du Châtelet, nel primo arrondisement di Parigi, si apre con una performance live di marimba dell’ensemble Trio SR9. Con le loro note in sottofondo, entrano in scena le modelle: forme geometriche ricoprono il loro corpo, capi con strutture tridimensionali in materiali morbidi ed elastici esaltano le loro silhouette.

Issey Miyake, autunno-inverno 2023/24

La performance live di marimba dell’ensemble Trio SR9

Quadrati che si muovono, si trasformano, si posano su abiti realizzati con speciali tecniche di tessitura a maglia. Il ritmo alternato della stampa a quadri, i motivi a griglia, le forme irregolari e i motivi a righe accentuano la forma degli abiti che avvolgono il corpo. In passerella sfilano giacche e cappotti da indossare anche al contrario, e non solo. Abiti che si ispirano alla tela di un pittore catturano l’attenzione: una doppia tecnica di lavorazione unisce due pezzi di tessuto, dove la parte del collo e del corpo vengono tessuti separatamente creando una silhouette unica con colori contrastanti.

Rettangoli di colori diversi, tessuti a maglia orizzontalmente creano un pattern lineare. La silhouette spigolosa del motivo a righe rimbalza su e giù seguendo i movimenti del corpo, aggiungendo un tocco di leggerezza ai look. Netti quadrati sul tessuto danno vita a creazioni dalle forme lineari con un tocco di rigidità, ottenute dal parziale impiego della carta giapponese. Capi eccezionali, quest’ultimi (come tutti quelli in passerella), progettati e realizzati con metodi che evitano la produzione di scarti di produzione durante il processo di lavorazione.

Una collezione che presenta una fantastica molteplicità di tecniche, lavorazioni, colori, che rendono ogni abito unico, eclettico, contemporaneo. Un continuo rinnovarsi di geometrie, colori ed equilibri, tra minimalismo strutturale e lavorazioni complesse. In puro stile Miyake.

Issey Miyake, autunno-inverno 2023/24