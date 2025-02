Dopo il caso delle truffe a nome Crosetto, arriva nuovo allarme da Bankitalia

Dopo il caso della truffa Crosetto, arriva nuovo allarme da Banca d’Italia. L’istituto di Via Nazionale ha avvertito che di recente si sono verificati alcuni tentativi di truffa che utilizzano indebitamente il nome e il logo di Bankitalia. Tra gli esempi citati, le richieste di denaro per ottenere dall’istituto lo sblocco di somme precedentemente investite o richieste di somme per liberare giornalisti rapiti all’estero con la promessa di una restituzione da parte della Banca d’Italia.

“La Banca d’Italia è completamente estranea a tali richieste” ha spiegato in una nota l’istituto di Via Nazionale, aggiungendo che “si raccomanda pertanto di non fornire alcuna risposta e denunciare i casi all’Autorità giudiziaria. Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento è possibile inviare una richiesta di informazioni alla Banca d’Italia tramite la pagina Servizi on line”.

La Banca d’Italia – conclude la nota – si riserva di fare segnalazioni all’Autorità giudiziaria, anche al fine di tutelare le proprie ragioni e la propria immagine.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Truffa a nome di Crosetto

L’allarme di Bankitalia arriva in concomitanza con lo scoppio di una truffa che ha preso di mira alcuni dei maggiori imprenditori italiani. In pratica, un gruppo di truffatori, spacciandosi per membri dello staff del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno contattato imprenditori, tra cui Giorgio Armani, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle e Massimo Moratti per citarne alcuni, richiedendo ingenti somme di denaro per urgenti “questioni di sicurezza nazionale”.

Questi fondi sarebbero stati necessari per pagare il riscatto di giornalisti e soldati rapiti o per altre emergenze non specificate. I truffatori assicuravano alle vittime che la Banca d’Italia avrebbe rimborsato il denaro non appena l’emergenza fosse stata risolta.

Tutto questo avveniva attraverso un software in grado di replicare la voce di Crosetto e molti numeri “clonati”, inclusi quelli con prefisso di Roma e quelli dello staff di Crosetto. Gli investigatori stanno tracciando il denaro, che si ritiene sia transitato attraverso conti esteri prima di sparire in paradisi fiscali. Sono stati attivati inoltre attivati canali di cooperazione internazionale per cercare di bloccare i fondi illecitamente sottratti mentre Crosetto ha denunciato l’accaduto e un’indagine è attualmente in corso.

Occhio ai pagamenti online

Solo qualche giorno fa, Via Nazionale ha suonato un nuovo campanello di allarme sui rischi legati ai pagamenti online, in particolare quelli effettuati tramite carte prepagate, che rappresentano il terreno più fertile per le frodi. Nel documento, Banca d’Italia ha evidenziato come il tasso di frode per i pagamenti a distanza sia dieci volte superiore (0,072%) rispetto a quelli effettuati fisicamente presso gli esercenti (0,006%).

Il rapporto di Palazzo Koch ha dipinto un quadro preoccupante con numeri che non lasciano spazio a interpretazioni: