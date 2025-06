Diaman Awards 2025: premiati i migliori professionisti e prodotti finanziari

I vincitori di questa categoria sono stati selezionati in base al Diaman Ratio, un indicatore che misura la performance attesa corretta per il rischio in base ai rendimenti mensili.

Fixed Income Managed Accounts

Massimiliano Storti

Mirco Bongiovanni

Dario Lanzoni

Francesca Cerminara

Simone Puccinelli

Balanced Managed Accounts

Carlo Mogni

Paolo D’Alfonso

Anna Bertelli

Giuseppe Mauro

Enrico Danieletto

Flexible Managed Accounts

Francesco Maggioni

Marco Gavioli

Carlo De Luca

Fabrizio Poroli

Andrea Braccini

Equity Managed Accounts

Fabrizio Poroli

Pietro Serafini

Matteo Mainini

Claudio Campesi

Carlo Mogni Gestione Patrimoniale ESG

Vincitore: Mirco Bongiovanni

Diaman Industry Awards

I Diaman Industry Awards sono stati assegnati in base ai seguenti criteri di valutazione:

Numero di votanti

Valutazione dei dati inseriti

Analisi Diaman

Miglior Fondo Innovativo

Vincitore: Five Alpha Crypto

Finalisti: MedioBanca ESG US Equity, TFS iCare, EIGER Robotics

Miglior Fondo ESG

Vincitore: Sella SGR Clima

Finalisti: AZ Equity-Special Needs & Inclusion, CLIMA, Allianz Green Bond AT

Miglior Fondo Equity

Vincitore: Allianz Best Styles Global Equity

Finalisti: AZ Fund 1 – AZ Equity – Global Growth, Digital Stars Europe Smaller Companies

Miglior Fondo Bond

Vincitore: Quaestio Global Enhanced Cash

Finalisti: AZ Bond-Hybris, L&G Absolute Return Bond Plus Fund

Miglior Fondo Bilanciato

Vincitore: Sella SGR Investimenti Bilanciati Internazionali

Finalisti: EIGER Megatrend, AZ Fund 1 – AZ Allocation Risk Parity Factor, Alpha Active Allocation

Miglior Fondo Flessibile

Vincitore: Azimut AZ Allocation-Escalator 2026

Finalisti: Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Fondo NT Dynamic Miglior Fondo di Fondi

Vincitore: Allianz Coupon Select Plus

Finalisti: Master Selection Equity Global, AZ F1 Bond International FoF

Miglior Fondo Pensione

Vincitore : Cassa Nazionale del Notariato

Finalisti: Sella SGR Eurorisparmio, Fondo pensione Pegaso

ETF & Digital Assets Awards

Miglior ETF Innovativo

Vincitore: Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Finalisti: L&G Clean Water, AXA IM US High Yield Opportunities, US Infrastructure Development

Miglior ETF Proposizione ESG

Vincitore: AXA IM Euro Credit PAB

Finalisti: L&G Clean Water, Sustainable Euro Green Bond

Miglior ETP Digital Asset Innovativo

Vincitore: ASUI | 21Shares Sui Stacking

Finalisti: Crypto Momentum Factor, CoinShares Physical Solana Staked, Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP

Miglior ETP Provider Digital Asset

Vincitore: Bitwise

Finalisti: Bitwise, Coinshares, 21Shares, Hashdex.

Riconoscimenti alle Società

Miglior Società di Gestione

Vincitore: Quaestio Capital SGR

Finalisti: Sella SGR, Gamma, Allianz Global Investor

Miglior SCF Italiana

Vincitore: A.B.Solute Family Office

Finalisti: Nextperience SCF, SoldiExpert SCF

Miglior ETF Provider

Vincitore: Global X ETFs

Finalisti: LGIM Managers, Franklin Templeton, AXA IM

Miglior ETP Provider

Vincitore: CoinShares

Finalisti: AXA IM, 21Shares, Bitwise, Hashdex

Miglior Provider soluzioni tecnologiche

Vincitore: Online SIM

Finalisti: Best Vision Group, Diaman Tech, Ematrend SRL

Premi Speciali

Miglior Paper di Ricerca in Finanza Quantitativa

Vincitore: Carlo Zarattini

Finalisti: Ruggero Bertelli, Giovanni Trombetta, Giorgio Linguanti

Miglior Emittente AMC

Vincitore : BNP Paribas

Finalisti: GenTwo, UBS

Miglior Fund Selector

Vincitore : Chiara Mauri – Fideuram AM SGR

Finalisti: Giuseppe Mauro, Carlo De Luca, Marco Felici

Miglior Media Finanziario

Vincitore: Class CNBC

Finalisti: CityWire, Focus Risparmio, FundsPeople

Miglior Responsabile Finanza

Vincitore: Daniele Caroni – Iccrea Banca

Finalisti: Carlo De Luca, Stella Giovannoli

Migliore Servizio di Consulenza

Vincitore: Banca Widiba

Finalisti: SoldiExpert SCF, Davide Berti, FIB30online, Donato Fornuto

Migliore Strategia di Investimento

Vincitore : Ematrend SRL

Finalisti: Quaestio European High Yield Bond, Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF, Allianz Best Styles Global Equity

Miglior Sales Manager

Vincitore : Demis Todeschini – AXA IM

Finalisti: Silvia Anslemi, Lisa Tyshchenko, Vincenzo Sagone, Massimo Siano, Nicolò Forese

Content Creator & Influencer

Miglior Content Creator Finanza

Vincitore : Riccardo Spada – The Bull Srl

Finalisti: Steven Loepfe, Enrico Malverti, Davide Berti, Lisa Tyshchenko, Silvia Morino

Miglior Content Creator Asset Digitali Under 35

Vincitore : Luca Boiardi

Finalisti: Ionut Gaucan, Gianluca Comandini, Alessandro Mazza

Miglior Content Creator Asset Digitali

Vincitore : Vito Lops – IlSole24Ore

Finalisti: Sara Noggler, Giorgio Scura, André Dragosch

Premi Individuali per il Successo in Finanza

Donna di Successo in Finanza

Vincitore : Michela Silvestri – Binance Istitutional

Finalisti: Kristina Corner, Chiara Mauri, Roberta Basili, Carlotta Corradi

Uomo di Successo in Finanza