Deroma (Efpa): “MiFID 2, qualcuno li spaccia come cambiamenti di forma”

“La MiFID 2 ha portato diversi cambiamenti, anche se qualcuno vuole spacciarli solo come cambiamenti di forma”. Parola di Marco Deroma, presidente di Efpa, intervistato durante l’evento dell’associazione all’Auditorium del Lingotto a Torino, forse replicando alle parole di Massimo Arrighi: “Le due criticità sono la rendicontazione alla clientela e i cambiamenti negli orientamenti di conoscenza e competenza. Quindi, un’attenzione diversa rispetto al passato della formazione, che qualcuno vuole spacciare come cambiamento di forma. In realtà, noi ci preoccupiamo di cogliere in pieno il principio ispiratore delle norme in favore del cliente”.