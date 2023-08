Delfi.ai, i percorsi di innovazione di Mare Group per le PMI

Delfi.ai è la piattaforma innovativa di Mare Group basata sulle tecnologie dell’intelligenza artificiale. La holding campana, che rappresenta il primo gruppo al Sud Italia per capitale sociale, l’ha ideata per permettere alle piccole e medie imprese di migliorare il livello di innovazione attraverso strumenti pensati ad hoc e nel segno della Digital Transformation.

L’ultimo sviluppo è l’aggiornamento Delfi 2.0, che consente di scegliere tra quattro percorsi di innovazione, con l’aggiunta di una chat conversazionale sempre basata sull’A.I. che affianca il cliente durante il momento di decision making.

Il pacchetto dispone inoltre di un marketplace di prodotti dedicati. Un’offerta integrata che si aggiunge a quella gratuita.

Il punto di partenza è il calcolo di un innovation index, elaborato previo inserimento di indirizzo e-mail e partita IVA, nonché di un report gratuito scaricabile dalla dashboard: al suo interno vengono esplicitate le mosse vincenti per ottimizzare il proprio business.

L’idea di Delfi.ai prende forma dall’esperienza di Mare Group conseguita in diversi anni di consulenza ingegneristica al servizio delle grandi aziende.

Un progetto che si rivela un ulteriore passo in avanti per il gruppo, forte in questi anni dell’acquisizione di realtà di alto profilo nel panorama italiano e internazionale. L’innovazione diventa così non soltanto un obiettivo ma qualcosa che perseguire con efficacia risulta possibile, rivelandosi un valore aggiunto per l’impresa.

Delfi 2.0: gli ultimi aggiornamenti della piattaforma di Mare Group

Quando Mare Group ha lanciato la piattaforma Delfi.ai l’ha fatto pensando a un progetto in linea con il nome, che richiama all’oracolo di Delfi e si presta a offrire risposte a qualsiasi quesito per quanto concerne l’innovazione.

I percorsi di innovazione permettono di accedere a progetti e servizi di ultima generazione in grado di generare risultati di immediata efficacia, sviluppati a misura della singola impresa e del momento specifico che attraversa.

Vediamo quali sono i passaggi per avvalersi delle soluzioni di Delfi.ai:

● Attraverso l’iscrizione alla piattaforma si ha modo di conoscere il livello di innovazione che registra l’azienda: questo grazie all’elaborazione del DII (Delfi Innovation Index).

● Si tratta di un vero e proprio indicatore di innovazione per l’impresa, una sorta di punto di partenza attraverso cui migliorarla con i servizi e i prodotti di Mare Group.

● Il software elabora anche un report gratuito e personalizzato che presenta una fotografia sia della situazione in essere del business che di tutto ciò che può aiutarlo a crescere, anche per quanto riguarda i sostegni messi in campo dal governo.

● Delfi.ai, grazie all’aggiornamento Delfi 2.0, permette di trovare il percorso di innovazione più adatto, disponendo inoltre della chat conversazionale e del marketplace di prodotti specifici ideati da Mare Group per le PMI.

Cosa sono i percorsi di innovazione? Si tratta di “funnel”, termine preso in prestito dal mondo del marketing e da quello manageriale, i quali contengono le azioni, i prodotti, i servizi, che l’azienda può sottoscrivere in maniera da portare a un livello più alto l’innovation index.

Un’offerta integrata che vede quattro opzioni ulteriormente personalizzate dall’intelligenza artificiale di Mare Group: Prima Digitalizzazione, Industria 5.0, Leve Finanziarie e Nuove Tecnologie.

Il percorso di innovazione è perciò da intendere come una sorta di iter con tanto di preventivo tailor made, sviluppato in linea con le caratteristiche nonché le necessità che presenta l’impresa target.

Con Delfi 2.0, Mare Group offre risposte sempre più concrete alle esigenze delle PMI, in maniera chiara, intuitiva e funzionale.