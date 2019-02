Debutta Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval

Arriva a una conclusione positiva il processo di fusione, avviato nell’agosto 2017, tra Intesa Sanpaolo Private Banking (Suisse) e Banque Morval. Ad annunciarlo è Intesa Sanpaolo con un comunicato. Nel documento emerge che ottenute tutte le autorizzazioni delle competenti autorità di vigilanza, il nuovo istituto bancario ha nome Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, con sede legale a Ginevra. “A guidare il nuovo hub del private banking internazionale saranno Christian Merle, come presidente del consiglio di amministrazione e Marco Longo, in qualità di presidente del comitato esecutivo. Otto i consiglieri cooptati nel nuovo cda, fra i quali Massimiliano Zanon, componente della famiglia fondatrice del gruppo Morval Vonwiller”.

Intesa Sanpaolo sottolinea che la nuova società, a cui farà riferimento anche la filiale di Londra, proseguirà il percorso di crescita internazionale già avviato da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. “Le principali filiali (Ginevra e Lugano) e la rete di private banker a livello internazionale (tra cui il Rep Office in Bahrein e l’Advisory Company a Montevideo), consentiranno di espandere il raggio di azione anche verso Paesi dalle grandi potenzialità, in particolare nel Middle East e nel Sud America”.

Paolo Molesini, ad di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ha dichiarato: “Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval nasce con l’obiettivo di contribuire al disegno strategico delineato nel Piano d’Impresa 2018 – 2021 della divisione Private di Intesa Sanpaolo: diventare una delle prime cinque private bank in Europa e la seconda nell’Eurozona per masse gestite, con l’obiettivo di un flusso di raccolta netta gestita pari a 55 miliardi di euro al 2021. Sono target sfidanti e ambiziosi che sapremo raggiungere grazie anche alla professionalità e alla dedizione dei nostri 6.000 private banker; uomini e donne straordinari in grado di mettere le loro indiscutibili competenze professionali al servizio della clientela più esigente e sofisticata, anche a livello internazionale”.