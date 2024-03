Da Leonteq una proposta per diversificare il rischio in borsa

In borsa il timing e la scelta dei prodotti finanziari corretti sono fondamentali. Al tempo stesso, soprattutto per la corretta gestione di un portafoglio finanziario, occorre applicare una diversificazione degli investimenti. Il tutto è più che mai valido nell’attuale scenario, con i primi mesi del 2024 che si sono aperti con i listini ancora ben impostati. Nonostante il buon momento delle borse, inevitabilmente prima o poi l’investitore dovrà essere pronto per le fasi di ribasso.

In quest’ottica i certificati di investimento possono rappresentare un valido strumento, grazie all’asimmetria dei rendimenti che generano nel caso di moderati ribassi dei sottostanti. Grazie a barriere ampie (spesso collocate anche al 50% dei prezzi iniziali) si incassano premi mensili anche in caso di lateralità o modeste correzioni dei sottostanti. Fra le emittenti più attive in questo settore troviamo Leonteq, solida emittente svizzera, attiva su Borsa Italiana ormai dal lontano 2016. Al momento Leonteq quota quasi mille certificates su SeDex ed EuroTLX, i due mercati di riferimento per questi prodotti presso Borsa Italiana. La gamma, però, continua ad ampliarsi.

Proprio in questi giorni Leonteq ha annunciato la quotazione del primo certificato credit linked. Un prodotto che permette agli investitori di diversificare il rischio, puntando sul comparto del credito (e non direttamente sull’andamento azionario). Il certificato ha ISIN CH1325427636 ed un valore nominale pari a mille euro e paga cedole trimestrali dell’1,25%, pari a 12,50 euro. Il rendimento può arrivare al 5% annuo lordo ed al 16,25% complessivo nei tredici trimestri di vita del prodotto (che ha scadenza 20 giugno 2027).

Il sottostante di questa prima emissione è Iliad Holding, multinazionale operativa nel settore della telefonia, con sede centrale in Francia ed attività in vari paesi europei, fra cui l’Italia. Per incassare i premi e ricevere a scadenza il rimborso del valore nominale è sufficiente che non si verifichino eventi di credito legati all’entità di riferimento, Iliad. Con eventi di credito si intendono situazioni come fallimento, ristrutturazione del debito e simili.

Nel dettaglio, però, quali possono essere i punti di forza di questi prodotti? “Acquistando i certificati credit linked l’investitore ha la possibilità di assumere esposizione sul merito creditizio delle aziende” ha commentato Marco Occhetti, managing director di Leonteq, “tradizionalmente questa tipologia di prodotti non è facilmente accessibile per i piccoli investitori, con prodotti che hanno di norma tagli minimi di 100.000 euro e sono spesso denominati in dollari”.

Per quanto concerne la negoziazione dei credit linked vale la pena ricordare che valgono i tradizionali orari dell’exchange. Inoltre, la liquidità è garantita da Leonteq, permettendo quindi di acquistare e vendere i certificates con spread ridotti.

Scheda del nuovo certificato credit linked di Leonteq