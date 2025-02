Cresce il club dei paperoni in Italia. Ferrero rimane in cima, ecco le new entry

L’Italia è al decimo posto al mondo per numero di ultra-HNWI, ossia individui con un patrimonio superiore ai 30 milioni di euro, subito dopo la Svizzera. In questa categoria, che a livello mondiale include 226 mila persone di cui 64 mila in Europa, gli italiani sono 5.800. I numeri sono quelli di un’analisi condotta da Ener2Crowd.com, piattaforma per gli investimenti green.

“Tra gli ultra-HNWI nostrani, 2.300 italiani superano addirittura i 100 milioni di euro e, su un totale mondiale di 2.397 miliardari a livello planetario, 71 sono italiani” osserva Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde.

Chi sono i paperoni italiani

Tra le new entry del 2024 del club dei super ricchi in Italia, troviamo i figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. I primi possono contare su un patrimonio di 2,1 miliardi di dollari ciascuno, mentre gli altri tre hanno tutti un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari ciascuno.

Al primo posto die più ricchi in Italia troviamo il patron della Nutella, Giovanni Ferrero con i suoi 40 miliardi di dollari. Al secondo posto si piazza Andrea Pignataro, fondatore e ceo di Ion Group, società che gestisce dati finanziari e tecnologici.

Altre due new entry sono Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, rispettivamente direttore finanziario (e maggiore azionista) e amministratore delegato di Tether.

Ugo Gussalli Beretta e i suoi due figli, Pietro e Franco totalizzano un patrimonio di 2,9 miliardi di dollari. Nel club anche Alessandro Rosano, fondatore di HeyDude, un’azienda di mocassini e Luigi Cremonini, fornitore di carne per hamburger a McDonald’s e Burger King in Italia e in altri Paesi attraverso la sua società privata Inalca SpA.

I miliardari nel mondo

Negli ultimi 10 anni la ricchezza globale è cresciuta del 26%. Dal 2000 ad oggi il numero di milionari è aumentato del 175% ed il numero degli Ultra High Net Worth Individual (UHNWI), con una disponibilità superiore ai 30 milioni di euro, si è addirittura quintuplicato. Perfino il patrimonio complessivo dei miliardari è aumentato del 121% dal 2015 al 2024, passando da 6.300 a 14 mila miliardi.

L’idea di Ener2Crowd.com è ora quella di ampliare la sua rete di investitori che rispondono al profilo dei “SUSTAINABILITY-MOGUL”, attirando ulteriori profili “HNWI” con patrimoni superiori al milione di euro e profili “sub-HNWI” con patrimoni superiori ai 250 mila euro, offrendo loro strumenti personalizzati, come assistenza personale e trattative riservate, per contribuire alla transizione energetica ed alla lotta contro il cambiamento climatico: un impegno concreto in grado di ridefinire completamente il loro ruolo nella società e nell’economia.

Il target si divide in 4 categorie, ciascuna delle quali potrebbe dare un apporto significativo alle iniziative ESG della piattaforma, producendo un impatto positivo sul pianeta, contribuendo ad una più equa distribuzione della ricchezza ed ottenendo nel contempo solidi rendimenti per se stessi:

1) Sub-HNWI, individui con un patrimonio finanziario superiore ai 250 mila euro ed una capacità di investimento pari ad almeno 25 mila euro annui: in Italia costituiscono il 5% della popolazione (3 milioni di persone).

2) HNWI, individui con un patrimonio di almeno 1 milione di euro: sono lo 0,8% dei nostri connazionali (470 mila persone).

3) Very-HNWI, individui con un patrimonio superiore ai 5 milioni di euro: sono lo 0,16% degli italiani (94 mila persone).

4) Ultra-HNWI, individui con un patrimonio superiore ai 30 milioni di euro:sono lo 0,01% della popolazione (5.800 italiani).