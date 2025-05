CreditWeek 2025 a Milano: innovazione e futuro del credito

Wall street Italia è felice di essere media partner di CreditWeek, l’evento organizzato da CreditNews e 4Business Editore che trasforma Milano nella capitale italiana del credito dal 3 al 6 giugno. Dopo il successo delle passate edizioni, la manifestazione si conferma come un appuntamento imprescindibile per operatori, istituzioni e aziende del settore finanziario, con un programma ricco di panel, tavole rotonde e momenti di networking, distribuiti tra il prestigioso Palazzo del Ghiaccio e altre location suggestive della città.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il programma

L’edizione 2025 si presenta all’insegna dell’evoluzione, tema centrale in un periodo caratterizzato da un contesto economico e finanziario sempre più complesso e incerto. L’evento si configura come un laboratorio di idee e confronto, capace di mettere al centro la necessità di innovare processi e modelli culturali, stimolati dalle trasformazioni tecnologiche, in particolare dall’applicazione dell’intelligenza artificiale. Fra le novità più rilevanti di questa edizione spiccano due nuovi appuntamenti: l’AI Forum, dedicato alle applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito finance, e il Credit Utility Hub, focalizzato sulle sfide e le opportunità nel comparto utility. Questi momenti di approfondimento arricchiscono un palinsesto già molto articolato e multicanale.Il programma si apre il 3 giugno alle ore 11 con un incontro presso lo Studio Legale Focus Law, situato con vista sul Castello Sforzesco, dedicato agli strumenti innovativi per la gestione del credito. Nel pomeriggio, nella Torre di PwC in zona Citylife, sarà affrontato il tema chiave del potenziale dell’AI applicata al credito. Il cuore dell’evento si sviluppa il 4 e 5 giugno al Palazzo del Ghiaccio, in via Piranesi 14, con quattro sale in cui si alterneranno speech e tavole rotonde su tematiche che spaziano dal recupero dei crediti fiscali dello Stato all’euro digitale, dal leasing e factoring al credit management, dal fintech alla digitalizzazione dei servizi, dalla sostenibilità al rating creditizio, fino alla formazione e valorizzazione delle competenze nel settore finanziario. Non mancheranno approfondimenti su normative e regolamenti quali FIDA, DORA, NIS2, e sul tema cruciale della crisi d’impresa. Il 5 giugno sarà una giornata densa, con l’AI Forum che propone tre panel tecnici sull’intelligenza artificiale in finanza e il Credit Utility Hub che dedica due tavole rotonde al credito nel settore utility. L’evento si chiude il 6 giugno nella prestigiosa Sala delle Colonne della sede centrale di Banco BPM con una tavola rotonda dedicata al futuro del sistema finanziario. Come ogni anno, uno dei momenti più attesi sarà la Relax Dinner, una cena conviviale e informale organizzata da CreditNews e 4Business Editore, in programma il 4 giugno alle ore 20 al Ristorante 4Cento in via Campazzino 14 a Milano, che offre un’occasione di confronto più disteso tra partecipanti.

I protagonisti

Fra gli speaker che interverranno sul palco figurano grandi nomi del panorama finanziario e creditizio, tra cui: ABI, Banco BPM, Banca Mediolanum, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KPMG, Moody’s Ratings Italia, PwC, UniCredit, oltre a importanti aziende del settore come Algebris Investments, Edison, E.ON, Nexi, Sorgenia e molte altre. La manifestazione è supportata da numerosi partner, tra cui Manteia, Reinvest, Fides, e patrocinata da istituzioni come il Parlamento europeo e la Regione Lombardia, nonché da realtà accademiche di rilievo quali il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Molti anche gli espositori, tra cui: Abbrevia, Mediacom, TeamSystem, Tecnoviz, Trustfull.

L’ingresso alla CreditWeek è gratuito per gli studenti, mentre i giornalisti possono partecipare previo accredito. Tutti gli interessati possono consultare il programma e acquistare i biglietti sul sito ufficiale della manifestazione: https://www.creditnews.it/creditweek/acquista-biglietti/