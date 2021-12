Credit Suisse: De Ferrari diventa ceo del wealth management

Credit Suisse ha nominato Francesco De Ferrari CEO della divisione Wealth Management. Entrerà a far parte del Comitato esecutivo del Credit Suisse Group, con effetto dal 1° gennaio 2022, riportando al Group Chief Executive Officer Thomas Gottstein. De Ferrari è stato inoltre nominato CEO ad interim dell’area geografica Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

In precedenza De Ferrari è stato CEO da dicembre 2018 a giugno 2021 di Amp, supervisionando un portafoglio di attività che vanno dalle assicurazioni sulla vita ai prodotti di gestione patrimoniale, alle pensioni e alle banche, nonché alle joint venture in Cina e negli Stati Uniti. In passato, ha lavorato per Credit Suisse Group dal 2002 al 2018, e ha ricoperto una serie di ruoli senior tra cui Head of Private Banking APAC e CEO di South East Asia and Frontier Markets.

Tra il 2008 e il 2011, Francesco De Ferrari ha ricoperto il ruolo di CEO Private Banking Italia, dopo aver precedentemente ricoperto il ruolo di Business Chief Operating Officer per il Private Banking EMEA. Tra il 2002 e il 2006, ha ricoperto vari ruoli presso Credit Suisse in Italia, tra cui quello di Chief Operating Officer per il paese. In precedenza tra il 1990 e il 2001, ha lavorato per diverse aziende tra cui Nestlé e McKinsey in diversi ruoli.

De Ferrari ha conseguito un Mba presso l’Insead e una laurea in economia e commercio internazionale presso la Stern School of Business della New York University. Avrà sede a Zurigo e riferirà direttamente al CEO del Gruppo Thomas Gottstein.

La banca svizzera ha annunciato anche una nuova struttura del modello di consiglio di amministrazione per migliorare l’efficacia e la governance dei Consigli di amministrazione delle filiali.

Credit Suisse, la riorganizzazione per la crescita

La nomina di Francesco De Ferrari insieme alle altre nuove nomine sono in linea con la nuova strategia e struttura organizzativa del Gruppo, come annunciato nel novembre 2021, che mira a fare evolvere Credit Suisse verso un’organizzazione a matrice per consentire la migliore attuazione possibile della strategia di rafforzamento, semplificazione e investimento per la crescita.

António Horta-Osório, presidente del Consiglio di amministrazione, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Francesco nel suo nuovo ruolo. Si unisce a noi con un track record impressionante e una profonda conoscenza del Credit Suisse e del settore, rafforzando il nostro Executive Board in questo momento fondamentale del nostro percorso. Avrà certamente un ruolo cruciale nella realizzazione della nuova strategia del Gruppo, verso una banca molto più forte e orientata sul cliente, con attività globali e franchising regionali di primo piano. La gestione del rischio sarà al centro di tutte le nostre azioni, con il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale che guideranno insieme una cultura che rafforza l’importanza della responsabilità in tutta la banca”.

Thomas Gottstein, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il bentornato a Francesco in Credit Suisse come CEO della divisione globale Wealth Management. Mentre cerchiamo di costruire sui nostri attuali punti di forza e di accelerare la crescita in aree di business strategiche, Francesco porta oltre 24 anni di esperienza nella gestione patrimoniale, nell’asset management e nell’investment banking, di cui 17 anni in ruoli esecutivi presso Credit Suisse nelle regioni Asia Pacific ed EMEA (inclusa la Svizzera). Francesco garantirà inoltre un’implementazione ordinata della nuova struttura aziendale nel suo ruolo ad interim di CEO della regione EMEA”.