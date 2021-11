COVID 19, pillola Pfizer riduce ospedalizzazione e morte dell’89%

Un nuovo strumento per combattere il Covid 19 potrebbe presto essere disponibile sul mercato. Si tratta dell’antivirale Pfizer. La casa farmaceutica ha fatto sapere oggi che il medicinale, utilizzato in combinazione con un farmaco per l’HIV ampiamente utilizzato, riduce il rischio di ospedalizzazione o morte dell’89% negli adulti ad alto rischio, che sono stati esposti al virus.

Quella di Pfizer è seconda pillola antivirale dopo quella di Merck, approvata giovedì dal regolatore dei farmaci britannico, a dimostrare una forte efficacia nel trattamento di Covid ai primi segni di malattia.

Se approvato dai regolatori, sarebbe probabilmente un punto di svolta nella lotta contro la pandemia globale in corso. Pfizer ha affermato che prevede di presentare i suoi dati alla Food and Drug Administration “il prima possibile”.

Antivirale Pfizer, cosa sappiamo

La pillola di Pfizer, scientificamente nota come PF-07321332, fa parte di una classe di medicinali chiamati inibitori della proteasi e agisce inibendo un enzima di cui il virus ha bisogno per replicarsi nelle cellule umane. Gli inibitori della proteasi sono usati per trattare altri agenti patogeni virali come l’HIV e l’epatite C.

La società ha affermato che i suoi dati sul farmaco si basano su uno studio di fase medio-tardiva su 1.219 adulti, che avevano almeno una patologia e un’infezione confermata in laboratorio entro un periodo di cinque giorni. Ai partecipanti è stata somministrata anche una bassa dose di Ritonavir, un farmaco comunemente usato nei trattamenti per l’HIV.

Pfizer ha affermato che ci sono stati sei ricoveri e zero decessi sui 607 partecipanti allo studio che hanno ricevuto la pillola in combinazione con il farmaco per l’HIV entro cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi. Ciò si confronta con 41 ricoveri e 10 decessi su 612 persone che hanno ricevuto un placebo.