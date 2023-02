Cosa rappresenta il valore della consulenza per famiglie, imprese e paese? Il punto di vista di FinecoBank

di Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale FinecoBank

L’anno appena concluso è stato caratterizzato da un prolungato periodo di turbolenza sui mercati finanziari. Eventi diversi, dall’instabilità geopolitica all’accelerazione dei prezzi, hanno unito i propri effetti contribuendo ad alimentare incertezza in tutti gli ambiti della società.

Storicamente la reazione degli italiani durante le fasi critiche è stata una maggiore propensione al risparmio: ma nello scenario attuale, parcheggiare la liquidità sui conti correnti non è più sufficiente per salvaguardare il proprio patrimonio. L’attuale livello di inflazione erode costantemente i risparmi, riducendone giorno dopo giorno il potere d’acquisto. In base alla stima dell’Istat, che ha fissato la crescita media dei prezzi all’8,1%, gli oltre 1.800 miliardi di euro depositati sui conti correnti dagli italiani si sono svalutati nel 2022 di circa 146 miliardi. Quattro volte, cioè, le risorse stanziate dall’ultima manovra finanziaria.

Scegliere di investire sui mercati, tuttavia, per le famiglie significa affrontare una fase complessa, nella quale aumentano i pericoli legati all’emotività o all’errata convinzione di potersi occupare dei propri risparmi in autonomia. Oggi più che mai quindi la consulenza finanziaria ha una vera e propria valenza sociale: in un momento in cui i risparmiatori sono disorientati dalla situazione economica, la consulenza è chiamata a rappresentare una guida efficace e affidabile per proteggere i risparmi.

I segnali che questo stia già avvenendo si stanno moltiplicando. La tendenza verso una maggiore attenzione e consapevolezza delle famiglie italiane verso l’importanza di una gestione professionale degli investimenti ha subito una decisa accelerazione, e non accenna a fermarsi. La consulenza finanziaria in questo contesto matura quindi spazi di crescita sempre più ampi, in cui il consulente sta diventando una figura chiave, grazie a competenze molto più estese e varie rispetto al passato. È in questo momento che l’attenzione alla trasparenza, non solo nei costi del servizio ma nell’ambito di tutta la relazione con il cliente, rappresenta un asset decisivo. Per fare in modo che questa crescita sia in grado di portare benefici non solo ai singoli risparmiatori, ma in generale all’intero paese.

