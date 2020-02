Coronavirus: a vincere è solo la paura

Dipenderà molto dalla variabile “Tempo”.

Nel senso che molto dipenderà dalla durata dell’allarme. Se le sirene si bloccheranno in fretta le cose cambieranno in fretta e in modo positivo. Se, invece, il picco della malattia, ed in parallelo la paura, continuerà a crescere, finirà per incidere sulla produzione industriale cinese.

La Cina rappresenta attualmente circa un terzo della crescita economica globale. Per cui il CoronaVirus avrà un impatto molto maggiore e più prolungato. Se le infezioni continueranno a diffondersi è facile prevedere un declino sistemico per l’economia cinese e una maggiore volatilità per i mercati globali.

È probabile che l’impatto del CoronaVirus abbia un effetto negativo più grande e di più lunga durata rispetto ad eventi simili come la SARS nel 2003. La Cina è ora la seconda economia del mondo, e data la chiusura delle sue attività, il calo dei movimenti di persone e merci in tutta la regione e il declino del commercio mondiale, è probabile che l’impatto negativo sulla crescita globale sia significativo. Diminuirà anche l’inflazione, in quanto la Cina è il maggiore importatore mondiale di molte materie prime come metalli industriali e petrolio. Da quando è arrivata la notizia del CoronaVirus, i prezzi delle materie prime sono precipitati, esercitando una pressione al ribasso sull’inflazione.

Anche dopo che il peggio dell’epidemia sarà passato ed inizierà la ripresa, è probabile che le banche centrali mantengano bassi i tassi di interesse per aiutare a sostenere le economie. La banca centrale cinese ha già preso provvedimenti per allentare la pressione sull’economia abbassando i tassi di interesse e allentando le condizioni di prestito. Europa e Giappone hanno meno possibilità di intervento sui tassi d’interesse, poiché lì sono già nulli o negativi.

Negli Stati Uniti, già si ipotizzano altri due tagli dei tassi d’interesse. Il rallentamento dell’economia cinese peserà soprattutto sui Paesi in difficoltà come l’Italia