Consulenza finanziaria, da Widiba nuovo look e servizi di open bankig

Novità per Banca Widiba che oggi ha presentato la nuova brand identity completamente rinnovata in tutti i suoi elementi: un nuovo logo, un nuovo sito e un piano di restyling degli uffici della consulenza finanziaria in tutta Italia. Ma non solo, Widiba ha presentato anche nuovi servizi di open banking e di supporto al lavoro dei consulenti finanziari.

Come di consueto il processo di realizzazione si è svolto in modalità partecipativa con gli stakeholders, con il coinvolgimento di dipendenti e consulenti.

Rebranding uffici della Consulenza Finanziaria

Con l’obiettivo di offrire un servizio di supporto di educazione finanziaria alle famiglie, è partito un piano di rinnovamento della identity degli uffici dei consulenti finanziari presenti sul territorio. Un investimento importante per dare una nuova immagine in grado di accelerare il percorso di posizionamento sul target di fascia alta.

Nuovo sito

E’ online da oggi ed è tutto made in Widiba il nuovo sito su bancawidiba.it. La piattaforma ha un look pulito ed essenziale. Il sito è stato ridisegnato nel suo concept e nelle sue immagini seguendo i principi dello Z-layout, che asseconda il movimento oculare sugli schermi, permettendo di ridurre lo scroll del 30%, mantenendo il focus sui contenuti più importanti e rendendone più semplice la comprensione.

Open Banking – Linee Vincolate Open

Widiba, tra le prime banche a lanciare l’aggregatore dei conti, ha investito ulteriormente nell’evoluzione dell’open banking lanciando le Linee Vincolate Open, con la possibilità di attingere immediatamente a somme di denaro da altri conti correnti. Un modo di pensare ai risparmi in forma aperta, con una visione complessiva su tutto il patrimonio e un’operatività fluida.

Seguirà, nel corso dell’anno, l’estensione del servizio anche alla piattaforma Wise per le proposte di consulenza. Un’innovazione a 360° che integra in un’unica soluzione le nuove tecnologie di robo-for-advisor, instant e open banking. Una modalità, questa, che consentirà ai consulenti finanziari Widiba di accedere a nuove aree di sviluppo e a un ampliamento del perimetro.

Consulenza 100% digitale con l’aggiunta della gamma pensionistica

Si è completato anche il processo di sottoscrizione dell’intera gamma dei prodotti finanziari 100% digitali, dalla proposta alla firma completamente paperless in un ambiente di web collaboration, un ulteriore traguardo nel percorso di evoluzione della consulenza finanziaria che reinterpreta il concetto di relazione, non più solo fisica ma anche sui device.

Le novità presentate oggi accompagnano l’accelerazione di Banca Widiba su tutte le dimensioni – commerciali, transazionali ed economiche – che ha caratterizzato il primo semestre dell’anno, con risultati in crescita.

Secondo quanto reso noto dalla società nel secondo semestre questo trend sta proseguendo: ad oggi la banca ha raggiunto i 500 milioni di raccolta netta da inizio anno e gli 8,9 miliardi di asset complessivo.