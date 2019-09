ConsulenTia 2019 Bologna: chi sono i relatori

Professori universitari, esponenti dell’industria della consulenza finanziaria. E non solo. Sono numerosi i relatori di spicco della seconda edizione del 2019 di ConsulenTia, l’evento ideato da Anasf che l’1 e il 2 ottobre al Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna chiamerà a raccolta l’industria della consulenza finanziaria, per approfondire i temi e le novità che impatteranno sul settore del risparmio. Ecco nel dettaglio tutti i relatori che parteciperanno alla due giorni di Anasf:

Martedì 1 Ottobre

10:00/12:00 – Sala Italia

economic@mente – Metti in Conti il tuo futuro

Evento di educazione finanziaria per le scuole

Relatori:

Sergio Sorgi, Fondatore di PROGeTICA

Alma Foti, Responsabile Educazione finanziaria e rapporti con i risparmiatori, Comitato Esecutivo Anasf

Vania Franceschelli, Responsabile territoriale Anasf per economic@mente in Emilia-Romagna, Vicepresidente Fecif

15:00/15:45 – Sala Europauditorium Asset Class e diversificazione: dai classici all’ESG Tavola rotonda con AllianceBernstein, Jupiter Asset Management, M&G Investments

Relatori

Giovanni De Mare, Director Italy Sales AllianceBernstein

Andrea Boggio, Head of Italy Jupiter Asset Management

Manuel Pozzi, Investment Director M&G Investments

16:00/18:00 – Sala Europauditorium Il ruolo del consulente finanziario nell’era della trasparenza

Relatori

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia – Romagna

Stefano Zamagni, Economista, Professore di Economia Politica Università di Bologna

Mercoledì 2 ottobre

10:00/10:45 – Sala Europauditorium

Quando la geografia premia

Tavola rotonda con Credit Suisse Asset Management, Invesco Asset Management

J.P. Morgan Asset Management

Relatori

Anna Guglielmetti, Head of Institutional Portfolio Management Credit Suisse Asset Management Luca Tobagi, Investment Strategist Product Director Invesco Asset Management

Lorenzo Alfieri, Country Head J.P. Morgan Asset Management per l’Italia

11:00/13:00 – Sala Europauditorium

La Consulenza finanziaria: creazione di valore per i singoli e la società

Relatori:

Luigi Conte, Vicepresidente vicario e Responsabile dell’area Formazione e Rapporti con le Università

Massimiliano Marzo, Professore di economia del Dipartimento Scienze Aziendali, Università di Bologna

11:00/13:00 – Sala Italia Pianifica la mente – Metti in conto i tuoi sogni

Relatori:

Antonello Starace, Responsabile Marketing ed eventi, Comitato Esecutivo Anasf, Stefano Lorusso, Coordinatore territoriale Anasf in Emilia-RomagnaAlma Foti, Responsabile Educazione finanziaria e rapporti con i risparmiatori, Comitato Esecutivo Anasf Vania Franceschelli, Responsabile territoriale Anasf per economic@mente in Emilia-Romagna, Vicepresidente Fecif, Silvio Iacomino, Coordinatore Commissione consiliare Anasf per l’Educazione finanziaria e rapporti con i risparmiatori

14:15/15:00 – Sala Europauditorium

Dal gestore al distributore, dall’asset allocation ai nuovi trend

Tavola rotonda con CheBanca!, Columbia Threadneedle Investments, Franklin Templeton

Relatori

Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari CheBanca!

Davide Renzulli, Head of Advisory Italy Columbia Threadneedle Investments Massimiliano Grillo, Head of FA Business Franklin Templeton

15:15/16:00 – Sala Europauditorium

Investire nel cambiamento

Tavola rotonda con Azimut Capital Management, Lombard Odier Investment Managers, T. Rowe Price

Relatori

Relatore in attesa di conferma Azimut Capital Management

Giancarlo Fonseca, Head of Distribution Italy Lombard Odier Investment Managers Federico Domenichini, Head of Advisory Italy T. Rowe Price