Consulenti, Massimo Scolari nominato nel Comitato Scientifico di Efpa Italia

Arriva la nomina per Massimo Scolari, Presidente di Ascofondi, che sancisce il suo ingresso all’interno del Comitato Scientifico di Efpa Italia. A divulgare la notizia è lo stesso organismo con una nota ufficiale.

La nota di Efpa

“Nel corso del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, tenutosi il 1° marzo, i suoi componenti, accogliendo la proposta del Presidente Marco Deroma, hanno nominato Massimo Scolari all’interno del Comitato Scientifico di Efpa Italia. Il Comitato Scientifico rappresenta l’organismo preposto alla definizione degli standard professionali e dei contenuti didattici dei programmi di certificazione della Fondazione per Financial Advisors e Financial Planners, elaborati e fissati a livello europeo”, si legge nella nota diramata da Efpa Italia.

Chi è Scolari

Massimo Scolari è Presidente di Ascofind, Associazione delle società di consulenza finanziaria e socio onorario di CFA Society Italy. È stato anche membro del Comitato Direttivo dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF); componente del Comitato Scientifico di Academy Borsa Italiana, del Comitato Scientifico di Accademia Bcc e membro del Consultative Working Group – Investor Protection & Intermediaries Standing Committee di ESMA.