Consulenti, le idee per un confronto di inizio anno con il cliente

Il 2021 potrebbe rivelarsi un anno interessante per i consulenti finanziari se si considera che, fra le eredità della pandemia, ci sarebbe anche il netto incremento di interesse verso questa figura professionale.

Una ricerca Cerulli Associates e Phoenix Marketing International aveva mostrato come il 22% degli investitori intendesse affidarsi maggiormente a un advisor, percentuale che saliva addirittura al 40% per i soggetti di età compresa fra i 40 e i 49 anni.

A ciò si aggiungono anche i risultati dell’ultima indagine Consob sui risparmi degli italiani, dalla quale era emerso come nel 2020 la percentuale di soggetti affiancati da un consulente fosse passata, in un anno, dal 30 al 41%.

Con l’inizio dell’anno il consulente finanziario potrebbe pianificare un classico giro di telefonate per condurre la conversazione con i clienti verso le sfide che si aprono nel 2021. Bryce Sanders, presidente di Perceptive Business Solutions e specializzato nei servizi forniti per grandi patrimoni, ha offerto una serie di spunti su cui avviare la discussione.