Consulenti finanziari: al via FIA, il think tank di Assoreti che mette insieme giovani e università

Da oggi è online il sito di FIA- Financial Insight Assoreti, il primo think tank in Italia di giovani studenti sul mondo della consulenza finanziaria, lanciato dalla medesima associazione guidata da Marco Tofanelli.

Su LinkedIn si legge che “FIA è un progetto di Assoreti, in collaborazione con FCHUB, che dal 2014 promuove un dibattito scientifico indipendente sui temi del mercato finanziario, e in partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di Napoli Parthenope, l’Università degli studi di Roma Tor Vergata e l’Università di Verona”.

“FIA – prosegue la nota – è un luogo digitale dedicato alla cultura economica e alla consulenza finanziaria, dove giovani studenti condivideranno, attraverso articoli e ricerche, il loro punto di vista sui principali temi e sfide del settore. Il progetto FIA è svolto in collaborazione con le principali università di riferimento nel settore. L’idea è quella di creare un ponte tra i giovani e il mondo della consulenza dando la possibilità agli studenti che aderiscono al progetto di contribuire con propri articoli ad alimentare la piattaforma per finalità di conoscenza e scambi di informazioni. Assoreti, al termine del primo anno, premierà i quattro contributi (uno per ateneo) con borse di studio o corsi di formazione”.

Assoreti presenta FIA: ecco cos’è

“Un profetto ambizioso volto a formare e valorizzare i giovani talenti, costruendo una rete virtuosa tra il mondo accademico, i giovani e il nostro settore, come ha dichiarato Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti che spiega il fulcro dell’iniziativa. “Il futuro della consulenza finanziaria passa dal dialogo con le nuove generazioni, dalle loro competenze e dalla capacità di innovare un settore che già oggi richiede standard professionali elevati” dice Tofanelli.

Cinque le aree tematiche in cui si articolerà il progetto e ognuna delle quali esplorerà un tema chiave per il futuro della consulenza finanziaria. “Ogni area vedrà il coinvolgimento delle principali università italiane e sarà un’occasione per approfondire aspetti specifici della consulenza finanziaria, valorizzando l’apporto delle competenze scientifiche e dell’entusiasmo dei giovani partecipanti” spiega il segretario generale.

La piattaforma non sarà solo un luogo di apprendimento, ma anche un laboratorio di idee, dove studenti, professori e professionisti interagiranno, costruendo un ponte tra il sapere accademico e le esigenze operative del settore.

Assoreti investe sui giovani perché ne riconosce “il potenziale non solo come risorse future, ma come protagonisti attivi della trasformazione del sistema”. “La tecnologia, la sostenibilità e il lavoro di squadra sono oggi elementi imprescindibili per chi opera nel nostro settore, e rappresentano anche le fondamenta su cui costruire un dialogo proficuo con le nuove generazioni. Attraverso FIA, vogliamo offrire loro strumenti concreti per mettere le loro conoscenze a disposizione del sistema, contribuendo alla sua crescita qualitativa” continua Tofanelli.

Come si articola il progetto

Annualmente alla fine del progetto si terrà un importante evento, promosso da Assoreti, durante il quale tutti i partecipanti avranno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi con figure di spicco del mondo bancario e finanziario italiano e nell’occasione, i migliori contributi saranno premiati con borse di studio erogate da Assoreti.