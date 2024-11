Congresso nazionale Anasf: relazione di Conte, domani nomine del nuovo Consiglio

Fideuram ha celebrato ieri l’apertura della sua nuova sede a Seregno, in via Raffaello Sanzio 11/13, rafforzando la propria presenza in una delle aree più dinamiche della Lombardia. L’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di oltre 380 ospiti e personalità di spicco, segna un passo importante per la rete di consulenza del gruppo Intesa.