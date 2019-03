Città intelligente, benefici e vantaggi di vivere in una smart city

La città intelligente (dall’inglese smart city) in urbanistica e architettura è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all’impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.

Si sente sempre più parlare di città intelligenti, riferito alle grandi città europee e mondiali. New York, Tokyo, Londra, Stoccolma, ma anche Milano, vengono spesso ribattezzate con il termine “smart city”. Ma cosa vuol dire in concreto? “Non è facile definire in poche parole cos’è una città intelligente“, spiega Stefano Gatti, head of data & analytics di Nexi, intervistato durante la Milano Digital Week. “Sicuramente ha a che vedere con attributi diversi e complessi, quali aspetti economici sociali, e ha a che fare anche con il miglioramento della comunicazione e anche dell’ambiente“.

Dalla campagna alla città

L’evoluzione sociale e i continui spostamenti hanno richiesto un livello sempre più alto di servizi al passo coi tempi. La città ha acquisito nel corso degli ultimi decenni molta importanza, ci spiega Gatti:

“Per dare qualche numero, due persone su 100 vivevano in città nell’Ottocento. All’inizio del ventesimo secolo siamo passati a 15 persone su 100, mentre oggi più del 50% delle persone vivono in città. Come conseguenza di questo, si intuisce facilmente che la città deve diventare intelligente per facilitare la vita dei cittadini, delle aziende, dell’istituzioni e della pubblica amministrazione“.

Vantaggi e benefici

Ma quali sono i benefici e i vantaggi reali di vivere in una città intelligente?