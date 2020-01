Cipriani sbarca a Milano: due ristoranti, hotel e spa nel cuore della città

“Cipriani è nato a Venezia nel 1931 con Harry’s Bar per poi espandersi in tutto il mondo. Ora torna in Italia, a Milano, con un innovativo concept che mescola food, hospitality di alto livello e leisure. Per aprire a Milano era fondamentale trovare un luogo all’altezza delle nostre aspettative e Palazzo Bernasconi ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando.

Milano sta crescendo a livello internazionale e il gruppo Cipriani vuole essere parte di questo eccezionale sviluppo della città” ha commentato Giuseppe Cipriani, a capo del gruppo Cipriani.