Stop alla Cina: Consiglio UE vuole più controlli su investimenti stranieri

Il Consiglio europeo, l’organo di indirizzo politico dell’Ue composto dai capi di stato e di governo dei vari Paesi, ha discusso fra ieri e oggi “il bisogno di una politica commerciale aperta e assertiva” con un occhio di riguardo alla Cina. Secondo quanto riassunto dal presidente dell’organo, Donald Tusk, al termine delle discussioni l’Ue intende “rafforzare la capacità europea di affrontare il furto di tecnologie e le minacce alla cibersicurezza”. I Consiglio, inoltre attende “con impazienza la raccomandazione della Commissione Ue sulla sicurezza delle reti 5G”.

Proprio mentre è in corso la visita di Xi Jinping in Italia, Tusk ha riassunto la linea politica dell’Ue verso il Dragone: “Il nostro obiettivo è quello di concentrarci sul raggiungimento di una relazione equilibrata, che assicuri una concorrenza leale e un pari accesso al mercato. In questo contesto, speriamo di persuadere la Cina a includere sussidi industriali come elemento cruciale della riforma del Wto”.