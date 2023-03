Chopard: l’impegno dell’acciaio riciclato

La Maison ha annunciato che ricorrerà al Lucient SteelTM per tutti i suoi orologi, riducendo così la sua carbon footprint

A cura di Redazione Wall Street Italia

In occasione del Salone di Watches & Wonders, i co-presidenti di Chopard, Caroline e Karl-Friedrich Scheufele, insieme alla brand ambassador Julia Roberts, hanno annunciato l’ultimo step nel percorso di sostenibilità della Maison chiamato Journey to Sustainable Luxury.

Chopard è la prima Maison di lusso a ricorrere all’acciaio riciclato per i suoi orologi: entro la fine del 2023, la Maison utilizzerà il Lucent SteelTM (prodotto con almeno 80% di materiale riciclato) per la produzione di tutti i suoi orologi in acciaio, compresi i bracciali e le casse. La Maison mira a portare questa percentuale a minimo il 90% entro il 2025. Tale impegno consentirà a Chopard di ridurre significativamente la carbon footprint del suo acciaio.

“Oggigiorno, le Maison di lusso sono tra i principali motori del cambiamento e la Maison Chopard è stata pioniera nel campo della sostenibilità. È quindi un grande onore per me unirmi a Chopard nel suo impegno a utilizzare materiali più responsabili. Sono fiera di indossare orologi che so essere stati realizzati con un approccio consapevole alla sostenibilità” ha dichiarato Julia Roberts in occasione dell’annuncio.

“Chopard è impegnata in un processo a lungo termine di approvvigionamento responsabile delle materie prime che rendono possibile la nostra attività. Siamo fieri del lavoro svolto in soli dieci anni. Grazie all’approvvigionamento etico dell’oro, iniziato progressivamente nel 2013 con l’obiettivo di utilizzare il 100% di oro etico nei nostri laboratori entro il 2018, seguito oggi dall’impegno a utilizzare l’80% di acciaio riciclato, ci stiamo avvicinando all’ideale di garantire la produzione di orologi e gioielli completamente responsabili”, spiega il Co-Presidente di Chopard Karl-Friedrich Scheufele.

“Le sfide che caratterizzano l’approvvigionamento dell’acciaio sono totalmente diverse da quelle che abbiamo dovuto affrontare per l’oro. La bellezza del nostro Viaggio verso il Lusso Sostenibile sta proprio qui: abbiamo un unico obiettivo, ma modi diversi per raggiungerlo. Mentre l’oro ci ha portato a concentrarci sulle condizioni di lavoro dei minatori artigianali, l’acciaio ha rappresentato l’opportunità, per la Maison, di affrontare l’impatto dei nostri prodotti in termini di carbon footprint”, afferma Caroline Scheufele, Co-Presidente e Direttrice Artistica di Chopard.

Questa iniziativa consentirà a Chopard di ridurre significativamente le proprie emissioni di CO2 legate all’acciaio, secondo i dati chiave dell’ISSF (International Steel Forum). Passando dalla percentuale standard di acciaio riciclato del 50% all’80%, le emissioni legate alla produzione si riducono del 30%, mentre con il 90% di acciaio riciclato il taglio delle emissioni sale al 40%.

Julia Roberts, brand ambassador di Chopard insieme ai co-presidenti Caroline e Karl-Friedrich Scheufele