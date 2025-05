Chi è Greg Abel, l’erede di Warren Buffett alla guida di Berkshire Hathaway

Con l’annuncio ufficiale del suo ritiro dagli investimenti attivi, Warren Buffett ha segnato la fine di un’era per la finanza mondiale. Dopo oltre sei decenni trascorsi a costruire uno dei conglomerati più ammirati e redditizi del mondo, il leggendario investitore ha confermato che Greg Abel sarà il suo successore alla guida operativa di Berkshire Hathaway.

Il percorso di Greg Abel

Poco incline alla ribalta mediatica, Gregory Abel non è un nome conosciuto al grande pubblico. Ma nel mondo della finanza e dell’industria, è da tempo considerato uno dei manager più capaci e rispettati. Nato a Edmonton, in Canada, e laureato in commercio all’Università di Alberta, ha iniziato la sua carriera nel settore energetico, lavorando per la PricewaterhouseCoopers e successivamente per CalEnergy, una società che sarebbe poi diventata Berkshire Hathaway Energy (BHE).

Proprio qui, nella divisione energetica del conglomerato, Abel ha costruito la sua reputazione. Entrato in BHE nel 1992, ne è diventato CEO nel 2008, contribuendo a trasformarla in uno dei pilastri finanziari e strategici del gruppo. La sua gestione ha sempre riflesso la filosofia di Buffett: crescita solida, disciplina finanziaria, investimenti a lungo termine e attenzione all’efficienza.

Nel 2018, Berkshire lo ha promosso a vicepresidente con responsabilità su tutte le attività non assicurative – un incarico che riguardava la maggior parte del vasto portafoglio del gruppo. Tre anni dopo, nel 2021, Buffett ha reso pubblica la sua designazione come successore alla guida della holding.

Buffett: “Il futuro di Berkshire è in buone mani”

Durante il suo intervento all’assemblea di venerdì scorso, Buffett non ha nascosto l’emozione, pur mantenendo il consueto tono razionale:

“Il mio tempo come investitore operativo è finito. Continuerò a essere coinvolto come presidente e consigliere, ma Greg guiderà la compagnia. È preparato, competente e conosce ogni angolo di questa impresa.”

Il passaggio di consegne non è solo simbolico. Con il ritiro di Buffett dalle decisioni sugli investimenti – compito che sarà ora affidato interamente ai suoi due stretti collaboratori, Ted Weschler e Todd Combs – Abel avrà pieno controllo della macchina operativa di Berkshire Hathaway. Un ruolo di responsabilità immensa, se si considera che la holding ha una capitalizzazione di circa 1.110 miliardi di dollari , e controlla società come BNSF Railway, GEICO, See’s Candies e Dairy Queen, oltre a partecipazioni strategiche in Apple, Coca-Cola e Bank of America.

Continuità e trasformazione

Molti si chiedono cosa cambierà davvero con Abel al timone. La risposta, per ora, è: molto poco, almeno nella forma. Abel ha più volte sottolineato la sua intenzione di preservare l’approccio che ha reso Berkshire unica:

“Warren e Charlie [Munger] hanno costruito una cultura fondata sulla responsabilità decentralizzata e sull’integrità. Questi valori non cambieranno” ha specificato il manager.

Eppure, alcuni elementi di novità sono inevitabili. La transizione avviene in un contesto economico e tecnologico molto diverso da quello in cui Buffett ha costruito il suo impero. Temi come la transizione energetica, l’intelligenza artificiale, la regolamentazione finanziaria globale e la crescente pressione sugli standard ESG richiederanno una leadership capace di adattarsi senza tradire l’identità dell’azienda. In questo senso, il background energetico di Abel potrebbe rivelarsi un vantaggio cruciale. Sotto la sua guida, BHE ha investito massicciamente in energie rinnovabili e infrastrutture sostenibili, diventando uno degli attori più rilevanti nel panorama energetico nordamericano.

Le reazioni

Il mondo della finanza ha accolto la notizia con un misto di nostalgia e fiducia. Se da un lato l’uscita di scena di Buffett segna la fine di un’epoca, dall’altro la scelta di Abel – vista come naturale e meritata – rassicura analisti e investitori.

Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, ha elogiato Buffett per la sua “integrità e saggezza”, sottolineando il suo impatto duraturo sul capitalismo americano. Tim Cook, CEO di Apple, ha descritto Buffett come un “mentore e filantropo straordinario”, riconoscendo il suo ruolo nel plasmare le pratiche di investimento moderne

Le azioni di Berkshire non hanno mostrato particolari turbolenze dopo l’annuncio, segno che il mercato considera questa successione ben pianificata. Resta da vedere come Abel affronterà le inevitabili prove future: fusioni, riallocazioni di capitale, sfide regolatorie e la gestione di un ecosistema complesso che conta oltre 390.000 dipendenti in tutto il mondo.