Buffett annuncia l’addio agli investimenti, entro fine anno Abel nuovo ceo della Berkshire

Nella consueta assemblea annuale degli azionisti della Berkshire Hathaway che si è tenuta sabato 3 maggio a Omaha è stata annunciata la fine di un’era: Warren Buffett ha dichiarato che chiederà al consiglio di amministrazione di essere sostituito da Greg Abel come ceo della holding entro la fine dell’anno.

Sebbene Buffett abbia 94 anni e Abel sia stato designato come successore nel 2021, è stata comunque una sorpresa per le migliaia di azionisti, riuniti per l’assemblea annuale, ascoltare ancora una volta la leggenda degli investimenti esprimere la propria opinione sul futuro dell’azienda.

“Domani si terrà una riunione del consiglio di amministrazione di Berkshire, con 11 amministratori. Due di loro, che sono i miei figli, Howie e Susie, sanno di cosa parlerò. Per gli altri, questa sarà una novità, ma credo sia arrivato il momento in cui Greg debba diventare amministratore delegato”, ha dichiarato Buffett negli ultimi minuti dell’assemblea.

Nel 1965, Buffett acquistò quella che all’epoca era una fabbrica tessile del New England in declino e, in oltre sei decenni, l’ha trasformata in un conglomerato unico nel suo genere.

Buffett, sesto uomo più ricco del mondo, cede le redini della Berkshire in un momento di grande soddisfazione, dato che le azioni hanno appena raggiunto un nuovo massimo, portandone la capitalizzazione di mercato a quasi 1.200 miliardi di dollari.

L’Oracolo di Omaha ha poi dichiarato che continuerà a “restare” per dare una mano, ma l’ultima parola sulle operazioni spetterà ad Abel, 62 anni, attualmente vicepresidente delle attività non assicurative della Berkshire.

Buffett, maggiore azionista della Berkshire con oltre 160 miliardi di dollari, ha annunciato che non venderà nessuna azione, indicando che sotto la gestione di Abel le prospettive dell’azienda saranno migliori.

Davanti agli azionisti Buffett ha elogiato Abel, sottolineando il suo stile manageriale più diretto nella gestione delle aziende partecipate.

Con una carriera ventennale nella Berkshire, Abel erediterà lo stile di investimento ‘value’ di Buffett e si dice pronto ad impiegare al meglio l’immensa liquidità (oltre 320 miliardi di dollari) in pancia alla holding.

Buffett prevede di donare il 99,5% del suo restante patrimonio a un fondo di beneficenza gestito dai tre figli alla sua morte.