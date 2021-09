Chebanca: nuova organizzazione commerciale con due nuovi vice direttori generali

CheBanca! ha annunciato una nuova organizzazione commerciale delle sue reti distributive a servizio della clientela Premier (con patrimoni compresi tra 500mila e 5 milioni di euro) centralizzate dal primo settembre all’interno della direzione generale guidata da Lorenzo Bassani. Il manager alla guida della controllata retail di Mediobanca verrà coadiuvato da due professionisti di profonda esperienza nella gestione del risparmio e degli investimenti, entrambi nominati Vice Direttori Generali.

Si tratta di Duccio Marconi che mantiene la guida della rete dei consulenti finanziari nata e ora composta da 477 professionisti e di Gianluca Talato che rientra in CheBanca! con il ruolo di direttore centrale commerciale. A lui riporta la rete proprietaria, di cui oggi fanno parte 495 advisor premier.

“Oggi abbiamo un robusto piano di crescita organica, che ci consente di accrescere semestre su semestre le masse in gestione nonché il nostro posizionamento quale operatore qualificato nella gestione degli investimenti – commenta Lorenzo Bassani, Direttore Generale di CheBanca!. Il nostro consolidamento a servizio del target di clientela Premier non può prescindere anche da un rafforzamento manageriale. Poter contare su professionisti di alto livello come Duccio e Gianluca è per me fonte di grande soddisfazione. Garantire un continuo investimento sulle competenze sia attraverso programmi formativi dedicati sia attraverso l’inserimento di professionisti del mondo Private è tra le leve che ci permetterà di offrire un servizio sempre più accurato alla nostra clientela Premier. Sono quindi lieto di annunciare anche l’ingresso di Paolo Cuccovillo, professionista con oltre 30 anni di esperienza a servizio della clientela Wealth e Private, con il ruolo di Responsabile Wealth Solutions.

“L’integrazione della rete dei consulenti finanziari all’interno della direzione generale, sancisce la bontà dei risultati raggiunti nei quattro anni di attività, in coerenza con il piano strategico di Gruppo. Oggi abbiamo un modello solido di offerta e servizi che vogliamo continuare a sviluppare” – Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari e Vice Direttore Generale di CheBanca!.