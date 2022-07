Charlotte Casiraghi, musa indiscussa di Chanel

La principessa di Monaco è la protagonista della campagna per la pre-collezione autunno-inverno 2022/23 della maison, scattata dalla fotografa francese Smith

A cura di Margherita Calabi

Sua madre, Carolina di Monaco, ricca di glamour, è stata per anni la musa e amica intima di Karl Lagerfeld, designer, fotografo e iconico direttore creativo della Maison Chanel. Maestra di eleganza, la principessa Charlotte Casiraghi segue le orme della madre. Già musa ufficiale della maison dal 2020, oggi con il suo aplomb straordinario e je-ne-sais-quoi tutto francese, è la protagonista della campagna per la pre-collezione autunno-inverno 2022/23 fotografata dall’artista francese Smith.

Charlotte Casiraghi fotografata dall’artista francese Smith

Più che una semplice collaborazione, da questo incontro è nata una vera complicità, che da vita a una serie di immagini e un cortometraggio al confine tra sogno e realtà. Come un’eroina in un romanzo, l’altezzosa eleganza della principessa è trasposta in cappotti lunghi, tailleur pantalone in tweed verde acido o velluto nero, abiti fluidi in crepe di seta stampata e denim effetto trapuntato.

Nel film, la melodia Phantom di Sir Alice accompagna la protagonista in una passeggiata romantica attraverso un paesaggio caratterizzato da una natura selvaggia, un appartamento e un molo in riva al mare. Languidi movimenti, sguardi in camera e momenti sospesi evidenziano i pezzi chiave della collezione. Le fotografie immortalano il fascino della principessa in un’atmosfera poetica, come un sogno ad occhi aperti.

Guarda il video di Charlotte Casiraghi per Chanel

“Charlotte incarna il fascino di Chanel in un modo molto autentico e naturale, pur rimanendo fedele al proprio essere, al proprio universo”, ha affermato Virginie Viard, direttrice artistica della Maison, che per questa collezione ha tratto ispirazione dalla personalità eclettica della principessa. “Virginie mi conosce da quando ero bambina. Abbiamo una complicità naturale, difficile da spiegare”, ha confermato la principessa di Monaco. “Quando ho scoperto la collezione, ho trovato quello che mi piace indossare nella vita di tutti i giorni, quello in cui mi sento davvero bene. Ci sono tanti jeans, camicie, materiali con una certo spessore, come il velluto… è importante poter scegliere, per esprimere qualcosa di diverso a seconda del momento”.

