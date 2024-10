Charles Schwab, il CEO Walt Bettinger va in pensione. Al suo posto Rick Wurster

L’amministratore delegato di Charles Schwab, Walt Bettinger, si ritirerà dal suo ruolo alla fine di dicembre dopo 16 anni alla guida della società di brokeraggio, ha annunciato la società.

Bettinger sarà sostituito il 1° gennaio 2025 dal presidente di Charles Schwab Rick Wurster. Bettinger rimarrà come co-presidente del consiglio di amministrazione di Schwab.

Charles Schwab: CEO Bettinger si ritira

In un comunicato, Bettinger ha citato il suo 65° compleanno, che compirà l’anno prossimo, come motivo per farsi da parte e ha lodato la figura di Wurster.

“”Mentre mi avvicino al mio 65° compleanno nel 2025, è il momento giusto per me di passare dalle mansioni quotidiane e concentrarmi sul mio ruolo di co-presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Schwab” … L’approccio ponderato e disciplinato del Consiglio di amministrazione di Schwab alla pianificazione della successione contribuisce a rendere agevole questa transizione. Rick Wurster e io abbiamo lavorato insieme quotidianamente per più di otto anni. Ho piena fiducia nella sua leadership e sono entusiasta che il Consiglio di amministrazione di Schwab lo abbia scelto come mio successore”, si legge nel comunicato.

In un’intervista rilasciata a “Squawk Box” della CNBC, Wurster ha dichiarato che il passaggio di consegne non comporterà alcun cambiamento immediato nella strategia della società.

“Non credo che ci sarà una transizione, nel senso che continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora, ossia aiutare ai nostri clienti e deliziarli”, ha dichiarato Wurster.

Da quando Bettinger è subentrato nel 2008, le attività dei clienti della società sono cresciute a 9,74 trilioni di dollari da 1,14 trilioni, e i conti di intermediazione dei clienti sono cresciuti a più di 43 milioni da meno di 10 milioni. Questa crescita è dovuta in parte all’acquisizione di TD Ameritrade da parte di Schwab, conclusa nel 2020.

Bettinger ha dichiarato che l’integrazione di Ameritrade è stata completata all’inizio di quest’anno ed è stato un altro motivo per cui ha pensato che fosse un buon momento per farsi da parte dal ruolo di CEO.

Le azioni di Schwab sono salite di circa il 150% durante il mandato di Bettinger, iniziato nel bel mezzo della crisi finanziaria, ma negli ultimi due anni hanno sottoperformato il mercato più ampio.

“Dico spesso che non sono molti gli amministratori delegati che dimezzano il prezzo delle azioni della loro azienda nei primi 90 giorni, ma questo è stato più o meno quello che mi è capitato durante la crisi finanziaria”, ha detto Bettinger’.

Charles Schwab: chi è e cosa fa

La società di brokeraggio statunitense Charles Schwab Corporation è una società multinazionale americana di servizi finanziari. Offre servizi bancari, bancari commerciali, di investimento e servizi correlati, tra cui consulenza e servizi di consulenza sulla gestione patrimoniale sia a clienti al dettaglio che istituzionali.