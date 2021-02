Chanel J12, un istante senza tempo

“Desideravo un orologio per me. Maschile, indistruttibile, ma soprattutto nero. Il primo vero orologio nero di lusso”, così racconta Jacques Helleu, direttore artistico della divisione profumi e orologi di Chanel, di come è nato uno dei segnatempo più iconici di sempre della Maison di Rue Cambon. Parliamo del J12, lanciato vent’anni fa e oggi celebrato con il libro fotografico Chanel Eternal Instant , curato dal giornalista e scrittore inglese Nicholas Foulkes.

Il volume ripercorre la storia del primo orologio rotondo in ceramica nera destinato a rivoluzionare i codici dell’orologeria tradizionale grazie a un perfetto ed esclusivo mix di design e tecnologia all’avanguardia. Per la creazione di questo modello, la Maison si è ispirata anche alla sagoma degli storici J Class, le leggendarie barche a vela costruite negli anni ‘30 protagoniste dell’America’s Cup, un simbolo di lusso e sportività. A caratterizzare l’orologio J12, oltre al Calibro 12.1, ovvero il movimento automatico di manifattura sviluppato in esclusiva per Chanel nel 2019, è stata soprattutto la scelta di un materiale inedito, la ceramica nera, trasformata per la prima volta in un elemento prezioso e diventata negli anni il tratto distintivo di questo modello.