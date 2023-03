Chanel: il trionfo della Camelia

Il fiore preferito di Coco Chanel è il protagonista indiscusso della collezione autunno-inverno 2023/24 della maison

A cura di Margherita Calabi

Il momento più emozionante della fashion week parigina? È sicuramente il giorno della sfilata di Chanel. Arrivando al Grand Palais Éphémère, nel settimo arrondisement della città (davanti all’École Militaire fondata da Luigi XV nel 1750), c’è elettricità nell’aria. Gli ospiti, in fila, presentano il loro invito alla sicurezza per assicurarsi un posto ad una delle sfilate più attese della stagione. Il mormorio è nell’aria, l’aspettativa è grande: come ci stupirà questa volta Virginie Viard? Appena entrati, davanti ai nostri occhi appare una splendente Penélope Cruz: guapissima, con il suo sorriso ammaliante.

Una guapissima Penélope Cruz arriva alla sfilata di Chanel, autunno-inverno 2023/24 (foto: Getty Images)

All’interno del Palais Éphémère una camelia in versione XXL, delicata ed imponente in tutta la sua bellezza, lascia tutti a bocca aperta. Il fiore per eccellenza simbolo di purezza, preferito di Mademoiselle Chanel, è il punto di partenza per la collezione autunno-inverno 2023/24 della Maison (non tutti sanno che la stilista vide questo fiore per la prima volta a teatro, durante la rappresentazione della Signora delle Camelie tratto dal romanzo di Alexandre Dumas figlio, e se ne innamorò a tal punto che cominciò a riproporla sugli abiti e gli accessori delle sue collezioni). “La camelia è più di un tema, è un codice eterno della Maison”, racconta Virginie Viard, prima di confidare, con un sorriso: “La trovo rassicurante e familiare, mi piace la sua morbidezza e la sua forza”.

La camelia, sinonimo di semplicità ed eleganza, è protagonista anche del teaser della collezione realizzato da Inez & Vinoodh, dove l’attrice giapponese Nana Komatsu incarna la sottigliezza gentile di questo fiore. In un misterioso gioco di ombre e contrasti venato di surrealismo, la grazia dei suoi gesti e la delicatezza del suo viso riflettono l’eleganza del fiore emblematico della Maison. Ed è proprio il volto dell’attrice che compare sui petali della gigantesca camelia, tinta di un rosso, rosa e arancione acceso, una volta che si spengono le luci.

In passerella il fiore invernale compare in piccoli tocchi gioiosi, sbocciando su tasche, giacche, bottoni, su mini bag con tracolla e nel romanticismo sospeso delle stampe. Una collezione delicata ed in movimento, così l’ha immaginata Virgine Viard. “L’energia della giostra di cavalli, l’elemento scenico del film di Inez & Vinoodh, con l’attrice Nana Komatsu come protagonista mi ha dato l’idea per i tailleur con tanto di bermuda e delle asimmetrie”, rivela la direttrice creativa.

L’attrice giapponese Nana Komatsu incarna la sottigliezza gentile della Camelia nel teaser di Inez & Vinoodh (foto: courtesy Chanel)

Il mood è pratico, comodo, ultra-sofisticato, le silhouette leggere sono caratterizzate da asimmetrie, da abiti con profondi spacchi, da balze, schiene scoperte e dettagli romantici come pizzi, fiori, perline e paillettes, e da fili fantasia nella maglieria. Catturano l’attenzione i completi bermuda, i pantaloni alla zuava, i maxi cardigan che diventeranno il capo must-have di stagione (da cui non ci separeremo più) e il tweed, in tutto e per tutto. E poi la palette di colori, profonda e decisa, che passa dal nero al bianco alle sfumature di rosa.

È il ritratto di una donna artista: i codici maschili dei revers a lancia, i cappotti floreali come una vestaglia da dandy e le giacche da uomo, come quelle che si potrebbero indossare nelle prime ore del mattino contribuiscono allo spirito bohémien che anima la collezione gentile, romantica, “d’un chic fou” come direbbero i francesi.

“I colori sbiaditi, il rosa scuro, i pezzi artigianali, i tocchi anni ‘60 e ‘70, una certa atmosfera inglese, i cappotti comodi e avvolgenti, i materiali autentici, rendono le collezioni più vere e anche più affascinanti”, commenta Virginie Viard. Il suo show è un vero e proprio omaggio alla camelia e a tutti gli elementi, ormai nell’immaginario collettivo, tanto amati da Coco Chanel. Reinterpretati con un raffinatissimo tocco contemporaneo. Bravo!

Chanel, collezione autunno-inverno 2023/24 (foto: courtesy Chanel)

Chanel, collezione autunno-inverno 2023/24 (foto: courtesy Chanel)

Chanel, collezione autunno-inverno 2023/24 (foto: courtesy Chanel)

Chanel, collezione autunno-inverno 2023/24 (foto: courtesy Chanel)

Chanel, collezione autunno-inverno 2023/24 (foto: courtesy Chanel)

Chanel, collezione autunno-inverno 2023/24 (foto: courtesy Chanel)

Chanel, collezione autunno-inverno 2023/24 (foto: courtesy Chanel)

Chanel, collezione autunno-inverno 2023/24 (foto: courtesy Chanel)

La Camelia, in versione XXL, delicata ed imponente in tutta la sua bellezza, alla sfilata di Chanel (foto: courtesy Chanel)