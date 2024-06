Chanel: il direttore creativo Virginie Viard lascia il marchio

Dopo 5 anni, Virginie Viard non sarà più la direttrice creativa di Chanel. Un addio improvviso quello della designer 62enne originaria di Lione che aveva preso la guida del marchio dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld che l’aveva definita il suo “braccio destro e braccio sinistro”.

Chanel: addio a sorpresa di Virginie Viard

La direttrice artistica di Chanel Virginie Viard lascerà il marchio di moda come ha dichiarato giovedì il brand di lusso, dando il via a una raffica di speculazioni su chi la sostituirà in una delle posizioni di più alto profilo dell’industria della moda.

“Un nuovo capitolo si apre per Chanel Mode”, ha dichiarato la casa di moda in un comunicato, confermando l’addio riportato per la prima volta dal sito Business of Fashion.

Il marchio, noto per gli abiti in tweed, le borse trapuntate e il profumo No. 5, ha dichiarato che una “nuova organizzazione creativa” sarà annunciata a tempo debito e ha ringraziato Viard per la sua “ricca collaborazione di cinque anni”.

Il suo addio arriva mentre il settore si adatta a una crescita più lenta e molti altri marchi, tra cui Gucci, di proprietà di Kering, cercano una nuova direzione creativa per riaccendere le vendite. Il boom post pandemia di Covid, alimentato dalla domanda repressa di moda, si è affievolito in quanto gli acquirenti spendono meno a causa dell’aumento del costo della vita.

I team di Chanel garantiranno la “continuità” delle collezioni nel periodo intermedio e il marchio ospiterà la sfilata di alta moda autunno-inverno 2024/2025 il 25 giugno a Parigi. Il mese scorso l’amministratore delegato di Chanel, Leena Nair, aveva allontanato le voci di un cambio di stilista, sottolineando che Viard aveva supervisionato una forte crescita delle vendite del prêt-à-porter, che sono aumentate di due volte e mezzo dal 2018.

Secondo marchio al mondo dopo Louis Vuitton, di proprietà di LVMH, Chanel è di proprietà dei fratelli miliardari francesi Alain Wertheimer e Gerard Wertheimer.

Chi è Virginie Viard

Virginie Viard ha iniziato a lavorare da Chanel come stagista nel 1987, dove è rimasta per tutta la sua carriera, a parte un breve periodo da Chloé. Conosciuta come il braccio destro di Karl Lagerfeld – che si riferiva a Viard come “il mio braccio destro e il mio braccio sinistro” – fino alla sua morte nel febbraio 2019.

Viard è stata nominata successore di Lagerfeld a Chanel e ha debuttato con la sua prima collezione per la casa di moda parigina nel marzo 2019.

Viard è nata nel 1962 ed è cresciuta a Lione, in Francia. Il suo ingresso nell’industria della moda è iniziata con i nonni, che erano produttori di seta. Dopo aver studiato Design teatrale al Cours Georges, ha assistito la costumista Dominique Borg, che ha realizzato i costumi per Camille Claudel. Viard ha poi lavorato con l’attrice francese Isabelle Adjani e con il regista Bruno Nuytten, e ha continuato a occuparsi di costumistica mentre lavorava da Chloé, creando i costumi per i film “Three Colors: Blue” (1993) e ”Three Colors: White” (1994).

Viard ha iniziato a lavorare da Chanel come stagista per i ricami haute couture nel 1987, su suggerimento di Lagerfeld, che l’ha assunta quattro anni dopo essere diventato direttore creativo del marchio. Con Lagerfeld è passata a Chloé nel 1992, prima di tornare a Chanel nel reparto haute couture cinque anni dopo. Nel 2000, Viard è passata al prêt-à-porter.

Direttrice dello studio di creazione Viard è anche direttore artistico delle collezioni di moda, tra cui haute couture, prêt-à-porter e accessori. Con Viard è stata la prima volta che una stilista donna era al timone della maison di lusso dai tempi della sua fondatrice, Gabrielle Chanel.