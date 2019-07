Cgia Mestre: quasi 1 italiano su 2 lavora in una microimpresa

Quasi 1 italiano su 2 lavora in una microimpresa. Lo afferma la Cgia di Mestre in uno studio relativo alle micro aziende, vale a dire le attività imprenditoriali da 0 a 9 addetti. In Italia, sottolinea l’associazione di Mestre, sono oltre 4,1 milioni di unità (pari al 95 per cento del totale) e danno lavoro a quasi 7,6 milioni di cittadini (pari al 44,5 per cento del totale), un numero quasi doppio rispetto a quello riferito alle grandi aziende che, segnala l’Ufficio studi della CGIA, “assorbono” solo 3,8 milioni di addetti.

“Fino a quarant’anni fa erano ritenute residuali, quasi un effetto collaterale del boom economico esploso negli anni ‘60. Molti esperti, addirittura, prevedevano che nel giro di qualche decennio sarebbero scomparse a causa della globalizzazione. Diversamente, le micro imprese si sono consolidate e oggi costituiscono uno degli assi portanti della nostra economia. E nonostante la crisi le abbia colpite duramente, mantengono ancora un peso occupazionale rilevante, sebbene la politica e in generale l’opinione pubblica non le tengano in grande considerazione”.

Così sottolinea il coordinatore dell’Ufficio studi, Paolo Zabeo che con l’occasione chiede al governo che si inizi a legiferare con particolare attenzione alle richieste sollevate dal mondo delle piccole e micro imprese che puntano il dito contro lo sconto in fattura per i lavori relativi a ecobonus e sismabonus introdotto dal decreto crescita e il salario minimo orario.