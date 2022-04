Certificates Room: strategie operative per superare la fase di incertezza sui mercati

Si rinnova l’appuntamento con Certificates Room, in agenda mercoledì 13 aprile alle ore 17.30. Il webinar sarà l’occasione per scoprire come superare l’attuale fase di incertezza sui mercati azionari con i Megatrend e sfruttare al meglio l’ultima novità messa in campo da BNP Paribas sul fronte dei certificati d’investimento, ovvero i Tracker Certificate sugli indici tematici.

I mercati sembrano aver imboccato la via della ripresa dopo i minimi toccati a inizio marzo, in scia allo scoppio del conflitto Russia-Ucraina. Tuttavia, sebbene la variabile guerra sembri essere stata in gran parte assorbita, altre variabili e incognite potrebbero mantenere un certo nervosismo sui mercati. Ci si interroga infatti sugli impatti che le tensioni geopolitiche avranno sul piano economico globale, in particolare sull’Europa, ma anche sugli Stati Uniti, dove intanto la banca centrale intende ritirare gli stimoli monetari in maniera più aggressiva del previsto, per contrastare l’aumento dell’inflazione. In un contesto caratterizzato ancora da alcune incognite, i Megatrend permettono di guardare oltre, puntando su quelle tendenze di lungo termine.

Scopriremo alcuni Megatrend e come sfruttarli insieme agli ospiti: Michele Fanigliulo, responsabile soluzioni d’investimento e analista divisione digitale Intermonte, e Luca Comunian, Head of marketing, distribution business di BNP Paribas. Moderatore e conduttore: Leopoldo Gasbarro, direttore Wall Street Italia.

Il webinar sarà l’occasione per scoprire come superare la fase di incertezza di breve termine con i Tracker Certificate su indici tematici, che permettono di investire in alcuni Megatrend del futuro senza limiti di scadenza:

Mercati : i temi su cui puntare guardando nel medio-lungo termine, a cura di Michele Fanigliulo;

: i temi su cui puntare guardando nel medio-lungo termine, a cura di Michele Fanigliulo; Certificati d’investimento: Luca Comunian e Michele Fanigliulo spiegheranno come selezionare e utilizzare i nuovi Tracker Certificate.

