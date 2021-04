Le 10 qualità del Ceo di successo nel 2021, secondo Keystone

A poco più di un anno dall’impatto globale del Covid-19, una serie di grandi trend come la “trasformazione digitale, l’avvento dello smart working, la necessità di cambiamento e reskilling continuo, la crescente importanza delle competenze soft”, hanno aggiornato le caratteristiche più richieste per ceo di successo.

Keystone, la linea di business di Randstad dedicata alla ricerca e selezione di profili executive, ha sintetizzato in un decalogo quali siano i tratti del Ceo più in linea con le esigenze di questo 2021.

“L’esperienza della pandemia da un lato ha accelerato alcune tendenze in atto da tempo in ambito organizzativo, dall’altro ha portato alla luce alcuni valori quasi inediti nelle aziende” afferma Sandro Sereni, Founder e Partner di Keystone Executive Search, “il Ceo di successo oggi è un leader riconosciuto, di comprovate capacità e competenze, che porta risultati con tutto il team, capace di delega e di fiducia, che valorizza il talento e sa apprendere dall’esperienza per guardare lontano”.

Ceo di successo: il decalogo Keystone