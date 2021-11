Caso plusvalenze: Elkann convoca i legali. Juve rischia la qualificazione alla Coppa?

L’inchiesta della Procura di Torino sul presunto falso in bilancio della Juventus prosegue. La mancata qualificazione alla Coppa è il grande rischio da evitare. Cosa altro potrebbe succedere alla Juve? Per chi se lo fosse perso, la procura di Torino sta indagando su «mandati fittizi» agli agenti per rinnovare contratti sostanzialmente già decisi. Secondo la Federcalcio nel 2019 «le parcelle» sarebbero ammontate a 44,3 milioni di euro.

Il polverone alzato non è dunque legato solo alla questione di plusvalenze. La Juventus si prepara a difendersi. Secondo un’indiscrezione, infatti, John Elkann avrebbe mobilitato i suoi avvocati per supportare il club e, al di là, dell’indiscrezione, la sua presenza allo stadio sabato sera, al fianco del cugino Andrea, ha raffigurato anche fisicamente la compattezza della famiglia in un momento critico. Intanto Lapo sul suo profilo Twitter stempera gli animi: