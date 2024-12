Casa in montagna: prezzi in aumento, al top Chatillon e Cervinia

I valori delle abitazioni in montagna sono saliti dello 0,5% nella prima parte del 2024 e tra le località che segnano l’incremento più consistente troviamo la Valle d’Aosta.

A renderlo noto una recente indagine di Tecnocasa secondo cui proprio le località della Valle d’Aosta registrano una crescita dei valori dell’1,1%. Al top la Bassa Valle (Chatillon, La Salle, Champorcher) dove si segnalano maggiori compravendite di abitazioni principali. C’è sempre un interessante mercato di casa vacanza, in particolar modo a Valtournenche che ha il vantaggio di essere vicino a Cervinia e di godere della presenza di neve durante tutto l’anno. I prezzi per questa località sono in aumento visto che vi acquistano anche numerosi stranieri in arrivo dai paesi dell’Est Europa.

Cervinia, località più gettonata quota o a 6000 € al mq mentre il nuovo arriva a 9000 € al mq. Mercato di nicchia quello di Chamois, accessibile solo con la funivia e amata da coloro che cercano tranquillità. A Torgnon nelle zone centrali, si vende a 2200 € al mq. Gli italiani che comprano la casa vacanza in queste aree prediligono quelle servite, posizionate nei pressi delle piste. La zona potrebbe rivalutarsi in seguito all’elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

In Piemonte prezzi giù dello 0,4%, invariati in Trentino

In Piemonte invece i prezzi si sono ribassati dello 0,4%, stabili a Bardonecchia nella prima parte del 2024. Non ci sono importanti sviluppi edilizi in corso, a parte dei recuperi di vecchie abitazioni nel Borgo Vecchio e nei Borghi. I prezzi si aggirano intorno a 4500-5000 € al mq per le nuove costruzioni o riqualificazioni e restano intorno a 2500-3000 € al mq per le soluzioni usate. Gli acquirenti di casa vacanza arrivano prevalentemente dalla provincia di Torino (a cui è ben collegata tramite treno) e comprano bilocali da 150-160 mila € e trilocali da 200-220 mila €.

Nelle località di montagna del Trentino-Alto Adige i prezzi invece sono invariati. Il mercato immobiliare nella zona di Arco si caratterizza, solo parzialmente, per la presenza di casa vacanza.

Infine, le quotazioni delle case turistiche in Lombardia hanno segnalato un incremento dello 0,6%. A Ponte di Legno i prezzi sono stabili: lo slittamento della data di consegna degli impianti delle Terme sta portando i proprietari a rimandare la vendita degli stessi causando bassa offerta sul mercato e una velocizzazione delle tempistiche di vendita. Questo ha fatto in modo che nelle zone più ambite, come il centro, le soluzioni ristrutturate potessero raggiungere prezzi di 4500 € al mq. Le richieste arrivano prevalentemente da persone residenti in provincia di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona, alla ricerca di trilocali da 65-70 mq dal valore intorno a 220-250 mila €.