Casa in montagna: affari d’oro per chi ha comprato ad uso investimento

Buone notizie per chi ha comprato casa nelle località turistiche di montagna per metterla a reddito visto che quest’anno potrà fare affidamento soprattutto su un turismo interno e per un periodo più prolungato. Così l’Ufficio studi di Tecnocasa sottolineando come sono tanti coloro che stanno cercando in affitto oltre le canoniche 1 o 2 settimane estive.

In generale i rendimenti da locazione variano in base ai prezzi delle case, più bassi al sud Italia o in località meno rinomate e di tendenza. Proprio in montagna, come rivelano le agenzie immobiliari Tecnocasa e Tecnorete, si segnala una forte richiesta di immobili in affitto. In particolare si cercano trilocali e anche villette a schiera già dal mese di giugno, ma soprattutto a luglio ed agosto. Ancora più importante è diventata la presenza di spazi esterni come giardini, terrazzi e balconi. La vicinanza dei servizi è un altro aspetto apprezzato.

Chi cerca casa in montagna

La ricerca arriva prevalentemente da famiglie con bambini, ma anche da anziani che prediligono le località intorno ai 1000 metri. A fronte di una domanda elevata si segnala però un’offerta più ridotta: molti proprietari stanno infatti decidendo di utilizzare la casa (negli anni scorsi si recavano all’estero oppure al mare). Si registra inoltre una richiesta per periodi più lunghi (un intero mese e talvolta anche un’intera stagione, soprattutto se si ha la possibilità di lavorare in smart working).

Per quanto riguarda i prezzi non si segnalano particolari ribassi ma una sostanziale stabilità. Così ad Asiago, per un trilocale si arriva a spendere 1200 € a luglio, 2000 ad agosto, a Ponte di Legno l’intera stagione da giugno ad agosto varia da 2000 a 3500 €. A Bardonecchia, per un bilocale o piccolo trilocale di 4 posti letto a luglio ed agosto si possono spendere al massimo 2000-2500 € complessivi. Per lo stesso periodo a Sauze d’Oulx siamo intorno a 2000 €, a Oulx si può arrivare fino a 2500 €. A Cogne 1800 a giugno, 2000 a luglio, 2400 ad agosto. Infine a Roccaraso per un bilocale con 4 posti letto a luglio la quota è di 500 €, ad agosto 800 €.