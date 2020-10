Bulgari Aluminium, icona intramontabile

A vent’anni dal suo debutto il nuovo Bvlgari Aluminium ridefinisce il significato di orologio sportivo

Nel 1998 la Maison Bvlgari presentò una collezione di orologi realizzata con materiali inediti: l’alluminio e il caucciù hanno così dato vita al segnatempo più innovativo di quegli anni.

Con le sue linee moderne, Bvlgari Aluminium è diventato l’orologio preferito del jet set dell’epoca e ha cominciato ad assumere una dimensione unisex, una connotazione che era ancora inusuale ai tempi.

La nuova generazione. Il design di Bvlgari Aluminium è stato modificato per migliorare il comfort sul polso, grazie a delle alette rimodellate che si adattano alle nuove dimensioni della cassa.

I modelli inediti del 2020 non presentano più un movimento meccatronico al quarzo, ma sono invece dotati di un movimento meccanico a carica automatica.

La lega di alluminio è più resistente e anche le caratteristiche tecniche del caucciù sono state perfezionate.

I dettagli. Il nuovo Bvlgari Aluminium Chronograph, impermeabile fino a 100 metri, ha una cassa di 40 mm in alluminio con lunetta in caucciù. Il retro dell’orologio è in titanio trattato DLC (Diamond Like Carbon) così come il pulsante e la corona, mentre il quadrante ha contatori neri e indici e lancette SNL.

Il calibro B130 è dotato di un movimento meccanico a carica automatica con cronografo e datario e 42 ore di riserva di carica. Il bracciale è in caucciù con giunture e fibbia ad ardiglione in alluminio.

Prezzo: 4.250 euro

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di ottobre del magazine Wall Street Italia