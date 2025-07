BTP: Tesoro prepara nuova sfornata di titoli di stato all’asta. Ecco i dettagli

Giornata di aste al Tesoro. Via XX Settembre ha annunciato nei giorni scorsi una nuova emissione di BTP proprio per la giornata del 26 marzo. Ma non solo. Il 28 si terrà una nuova emissione di titoli a medio-lungo termine. Occasione ideale per i risparmiatori che vogliano puntare sui titoli di stato tricolore. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche delle aste.

Asta BTP: i dettagli dell’emissione del 26 marzo

In particolare il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato per il 26 marzo 2025 l’emissione della quinta tranche del BTP Short Term e la 23esima del BTP€i 5 Anni.

Il primo ha scadenza 25 febbraio 2027 e cedola annuale di 2,55%, mente il secondo ha scadenza 15 maggio 2009 e cedolare annuale all’1,50 per cento.

I BTp short term sono una particolare categoria di BTp, caratterizzati da una scadenza più breve (dai 18 ai 36 mesi) rispetto a quella dei “tradizionali” titoli di stato e hanno cedole fisse semestrali.

I Buoni del Tesoro poliennali indicizzati all’inflazione sono invece titoli a medio e lungo termine, che si caratterizzano per avere cedole variabili ottenute applicando un tasso fisso a un capitale indicizzato nel tempo ai prezzi al consumo dell’area dell’euro, per i titoli indicizzati all’inflazione europea (BTPI), e dell’Italia, per i BTP Italia. Inoltre il Btp€i garantisce la restituzione del valore nominale sottoscritto: anche nel caso in cui si verifichi, nel periodo di vita del titolo, una riduzione dei prezzi, l’ammontare rimborsato a scadenza non sarà mai inferiore al valore nominale (100).

Come partecipare

E’ lo stesso Ministero che precisa che possono partecipare all’asta esclusivamente gli operatori “Specialisti in titoli di Stato”, nonché gli “Aspiranti Specialisti. Tali operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto e ogni operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo. L’importo minimo sottoscrivibile è di 1000 euro.

Asta medio-lungo termine del 28 marzo: i titoli offerti

Ma quella di oggi 26 marzo non è l’unica asta del restante mese. Il MEF ha annunciato nelle scorse ore anche l’emissione fino a 9 miliardi di euro di BTP e CCTeu in asta venerdì 28 marzo 2025 e con data di regolamento l’1 aprile 2025.

In particolare, saranno offerti: